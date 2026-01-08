El derecho Ashton Goudeau, de los Indios de Mayagüez y posteriormente refuerzo de los Cangrejeros de Santurce, fue seleccionado este jueves como el Lanzador del Año de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), galardón que lleva el nombre de Juan “Terín” Pizarro.

Goudeau dominó la fase regular, culminando con una tacaña efectividad de 1.30 y récord de 3-0 en 41.2 entradas lanzadas. Durante ese periodo permitió 24 imparables y seis carreras, otorgó 17 boletos y ponchó a 26 bateadores.

Su desempeño lo colocó por encima de otros fuertes contendientes al premio, como Blane Abeyta, de los Cangrejeros, y Luis Quiñones, también de los Indios.

Por otro lado, el derecho de los Leones de Ponce Andrew Marrero se alzó con el premio Relevista del Año, reconocimiento que honra a Luis “Mambo” de León.

Marrero fue pieza clave desde el bullpen al liderar la liga en juegos salvados con 14, además de registrar una efectividad de 1.03, al permitir solo tres carreras en 26.1 entradas lanzadas.

Concedió seis bases por bolas y abanicó a 32 bateadores.

El relevista superó en la votación a Robert Gsellman, de Santurce, y a Quiñones.

Los premios serán entregados el próximo lunes.

Tanto Goudeau como Marrero están activo en sus respectivas series semifinales.

La semifinal A, entre los Cangrejeros y los Criollos de Caguas, y la B, entre los Leones y Gigantes de Carolina, están igualadas a dos victorias por bando.

Las series a un máximo de siete duelos continúan este jueves cuando Caguas visite a Santurce en el Estadio Hiram Bithorn, y Carolina hago lo propio en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.