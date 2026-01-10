Corozal. Los Cafeteros de Yauco tuvieron el viernes en sus manos la clasificación a su primera final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) desde 1997, pero cometieron sobre 40 errores, incluidos 21 saques botados, que les costaron el sexto juego de la semifinal B ante los Plataneros de Corozal.

Ante un Coliseo Carmen Zoraida Figueroa lleno a capacidad, los Plataneros doblegaron en cuatro parciales a los Cafeteros con marcadores de 26-24, 25-23, 21-25 y 25-19. Con la victoria, Corozal forzó un séptimo partido este domingo en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco, que decidirá quién enfrentará a los Caribes de San Sebastián por el campeonato.

PUBLICIDAD

“Los primeros dos sets fueron cerrados, pero tuvimos varias fallas en el servicio. En el cuarto parcial, también tuvimos varias fallas en el servicio y en el ataque. Tuvimos más de 40 errores y es un poquito difícil salir con una victoria así. Estamos hablando de un promedio de 10 errores por parcial”, admitió Abel Franceschi, dirigente de los Cafeteros, a Primera Hora luego del encuentro.

De las pocas ocasiones que tuvieron los Cafeteros para celebrar el viernes en Corozal. ( Suministrada / LVSM )

Pese a la dolorosa derrota, Franceschi está confiado de que, si no incurren en tantos errores, Yauco defenderá su cancha como lo ha hecho a lo largo de la serie. Y es que el sexteto de la “Ciudad del Café” evitó que Corozal robara cuando visitó el “Pipote” Oliveras en el primero, tercero y quinto desafío de la semifinal B.

“Nos tenemos que mantener en lo mismo y limitar los errores, como hicimos en el partido anterior, que fueron 16 y no más de 40. Tenemos que defender la casa, como hemos hecho hasta el momento”, indicó Franceschi.

Lo cierto es que los Plataneros igualaron la serie, a pesar de que Spencer Olivier y Jalen Penrose no tuvieron su mejor noche. Olivier, Jugador Más Valioso 2025-26, fue el líder en anotación con 18 puntos, 13 en ataques, uno en bloqueo y cuatro en servicios directos.

Sin embargo, Penrose, quien terminó el quinto juego con 30 unidades, finalizó esta vez con 17 tantos y botó ocho saques. Esto fue, en cierto punto, un respiro para los Cafeteros al considerar que ambos refuerzos lideraron el torneo en anotación durante la temporada regular.

PUBLICIDAD

“Hoy fue un día en el que Penrose no tuvo su mejor noche. Tuvo varias fallas en ataques, así que el trabajo como tal se hizo, pero nosotros cometimos demasiados errores que nos costaron el juego. Aún así, nosotros seguimos positivos. Tenemos la ventaja local y vamos a defender nuestra cancha. Esto fue un partido más”, opinó el entrenador de Yauco.

Por otro lado, Ramón “Moncho” Hernández, técnico de los Plataneros, confesó que sabían de antemano que, si cometían menos errores que los Cafeteros, tendrían mayores posibilidades de extender la serie. Corozal tuvo 15 fallas menos que Yauco (40-25).

“Yo creo que este domingo lo que debemos hacer es minimizar los errores y ponerle presión al equipo de Yauco con nuestro saque y nuestro bloqueo. Creo que lo importante para esta noche fue enfocarnos de nuevo. Fue borrón y cuenta nueva, luego de esa derrota en Yauco para el juego de hoy. Ha sido una serie localista, así que después de esa derrota lo importante era venir a defender nuestra casa y lo hicimos”, comentó Hernández.

“Ahora, nos toca dar un paso más. Un paso más para este grupo sería ir a Yauco y superarlo en su casa, algo que no hemos podido hacer durante esta temporada. El equipo está en buen espíritu y vamos con todo para allá”, continuó.

El ganador del séptimo partido de la semifinal B se medirá a los bicampeones Caribes, que vienen de barrer en su llave a los Patriotas de Lares.