El británico Dalton Smith noqueó el sábado al puertorriqueño Subriel Matías con un gancho derecho en el quinto asalto para coronarse nuevo campeón superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Smith mantuvo su invicto en 19 salidas y no solo le propinó a Matías su primera derrota por la vía rápida, sino que además lo mandó a la lona por primera vez en su carrera. Esta fue la primera defensa del boricua desde que ganó el título el pasado 12 de julio tras derrotar al dominicano Alberto Puello por decisión mayoritaria. “El Orgullo de Maternillo” ahora tiene una foja de 23-3, con 22 nocauts.

“Era la primera vez en mi carrera que no era el favorito y tengo que pelear con un monstruo... Subriel es un gran campeón, pero hoy fue mi noche”, dijo Smith luego del pleito.

“Realmente, no seguí las tácticas de mi entrenador. Se supone que hubiese boxeado un poco más, pero caí en su juego y pensé: ‘No me puedes lastimar con tus mejores golpes, te ganaré con tu propio juego’. Perseveré y lo hice”, abundó.

El británico lució mejor en el primer asalto, donde sorprendió al puertorriqueño con una zurda a la quijada. En el segundo round, Matías fue más agresivo y, en un intento de evitar caer en su juego, Smith lo empezó a abrazar y el público en Brooklyn comenzó a abuchear.

Sin embargo, esto no impidió que el boricua lo castigara con fuertes manos al cuerpo y abdomen. La ráfaga de golpes de Matías continuaron en el cuarto asalto y parecía que era cuestión de tiempo para que el retador tocara la lona. Smith, en cambio, aguantó los puños del puertorriqueño e intercambiaron fuertes combinaciones en los últimos segundos.

El británico optó por continuar con su arriesgada estrategia de pararse al frente del boricua en el quinto round y, aunque sobrevivió, terminó con una cortadura en la ceja izquierda.

Según Compubox, Matías y Smith habían pegado 64 golpes de poder rumbo al quinto asalto. Antes de fulminar al campeón, el británico lastimó al fajardeño con dos jabs al rostro que lo fueron ablandando, preparando el terreno para el gancho que lo envió a la lona.

En la semiestelar, Emmanuel “Manny” Rodríguez (23-3, 13 KO’s) derrotó por decisión unánime a Fernando Díaz (16-7-1, 6 KO’s) en un combate de peso gallo (118 libras). Más temprano, Jeyvier Cintrón (14-1, 7 KO’s) noqueó en el primer asalto a Víctor Sandoval (38-6, 24 KO’s).