Con el Premio al Jugador Más Valioso, Johnathan Rodríguez ,de los Gigantes de Carolina, encabezó el lunes la entrega de los Valores del Año de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el Arena Medalla, ubicado en el Distrito T-Mobile de San Juan.

Rodríguez tuvo promedio de .265 al conectar 39 imparables, marcar 16 carreras, remolcar otras 23, líder del departamento, y conectar un cuadrangular en 40 partidos disputados. Recibió 14 boletos gratis y registró un OPS de .682.

“Se siente bien gracias a Dios. Sin el equipo yo no podía hacer eso”, expresó Rodríguez en un aparte con Primera Hora .

Carolina terminó la fase regular en el tercer puesto con marca de 20-20. Se eliminaron en seis juegos en la semifinal ante los Leones de Ponce.

Por su parte, el piloto de los Leones, Andy González, fue seleccionado como el Dirigente del Año con el Premio Mako Oliveras.

González dirigió a Ponce a su primera serie por el título desde la campaña 2010-11, luego de haber estado ausente por ocho temporadas consecutivas entre 2014-15 y 2021-22. Enfrentarán desde este lunes a los Cangrejeros de Santurce.

“Me siento muy contento y orgulloso”, comentó González.

El Premio del Novato del Año fue para Eric Torres de los Leones, que no permitió carrera en 23.,1 entradas trabajadas. Tuvo récord de 1-0, y propinó 30 ponches para ser el dueño del torneo de ese departamento. Asimismo, el Relevista del Año fue para Andrew Marrero, también de Leones.

Marrero fue pieza clave desde el bullpen al liderar la liga en juegos salvados con 14, además de registrar una efectividad de 1.03, al permitir solo tres carreras en 26.1 entradas lanzadas.

Ponce arrasó con tres de los seis Valores del Año.

Por los Indios de Mayagüez, su abridor estadounidense Ashton Goudeau, recibió el Premio Lanzador del Año.

El ahora refuerzo de los Cangrejeros dominó la fase regular, culminando con una tacaña efectividad de 1.30 y récord de 3-0 en 41.2 entradas lanzadas. Durante ese periodo permitió 24 imparables y seis carreras, otorgó 17 boletos y ponchó a 26 bateadores.

El intermedista de los Cangrejeros, Shed Long Jr., fue reconocido como el Importado del Año.

Por segunda vez en la liga boricua, en la celebración se entregaron Guantes de Oro a los jugadores que sobresalieron en la defensa a lo largo del certamen.

A continuación los ganadores por posición:

Lanzador - Bryant Salgado, de los Leones

Receptor - Will Simoneit, de los Leones

Primera base - Calvin Estrada, de los Senadores

Segunda base - Jesmuel Valentín, de los Leones

Tercera base - Emmanuel “Pulpo” Rivera, de los Indios

Campocorto - Luis Vázquez, de los Criollos

Jardín izquierdo - Roby Enríquez, de los Senadores

Jardín central- Dalton Guthrie, de los Leones

Jardín derecho - Nelson Velázquez, de los Criollos

Por otro lado, se hizo mención del Equipo Todo Estrella, que reúne los jugadores destacados tanto en la defensiva como la ofensiva:

Lanzador derecho - Ashton Goudeau, de los Indios

Lanzador zurdo- RJ Martínez, de los Gigantes

Lanzador zurdo- Eric Torres, de los Leones

Relevista - Andrew Marrero, de los Leones

Receptor - William Simoneit, de los Leones

Primera base - Yariel González, de los Senadores

Segunda base - Shed Long, de los Cangrejeros

Tercera base - Emmanuel “Pulpo” Rivera, de los Indios

Campocorto - Luis Vázquez, de los Criollos

Jardinero izquierdo - Johnathan Rodríguez, de los Gigantes

Jardinero central - Bryan Torres, de los Criollos

Jardinero derecho - Nelson Velázquez, de los Criollos

Bateador designado - Abimelec Ortiz, de los Gigantes