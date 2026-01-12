Aunque el boleto a la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) se les escapó en el séptimo y decisivo partido de la semifinal, los Plataneros de Corozal culminaron la temporada con la frente en alto y un balance que confirma el sólido progreso de la franquicia.

Corozal cayó este domingo en cinco parciales ante los Cafeteros de Yauco en una intensa serie que el dirigente de los Plataneros, Ramón “Moncho” Hernández, describe como una de las mejores semifinales de los últimos años en la LVSM.

Los Plataneros forzaron un último choque luego de que los Cafeteros cometieran sobre 40 errores, incluidos 21 saques botados, que le costó el sexto juego de la semifinal B. Yauco enfrentará a los Caribes de San Sebastián, que barrieron la serie ante los Patriotas de Lares en la semifinal A.

"Yo me siento bien orgulloso de mi equipo. Esos jóvenes lo dieron todo. Trabajaron bien duro durante toda la temporada y fuimos mejorando día a día. Somos el equipo más joven de la liga, pero ellos se emplearon a capacidad, se esforzaron en todo momento y dieron tremendo espectáculo para la fanaticada", compartió Hernández a Primera Hora vía telefónica.

Corozal dominó el tercer parcial para tomar ventaja de dos sets a uno, pero no pudieron sacar el cuarto set por lo que se vieron obligados en jugar un quinto.

“Más allá de las fallas, hay que reconocer el excelente trabajo de Yauco. El equipo de Corozal trabajó bien duro durante todo el juego. Lamentablemente, en los momentos importantes en el cuarto y quinto set no pudimos ser lo suficientemente consistente debido al gran trabajo que realizó Yauco", aseguró el técnico.

Los parciales de la eliminación fueron 25-21, 21-25, 22-25, 25-19 y 15-10. Jalen Penrose lideró la ofensiva platanera con 29 puntos, seguido por Spencer Olivier (20) y Joseph Oquendo (10).

“Nos llevamos la satisfacción de que el equipo sigue mejorando y que es el equipo más joven en la temporada”, comentó.

Los Plataneros cerraron la temporada regular con marca de 15-6 y 46 unidades. Concluyeron la campaña invictos como local, pese a que disputaron la mayor parte de sus juegos locales en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas. Corozal regresó a su hogar, la cancha Carmen Zoraida Figueroa, a mediados de diciembre.

“Nos sentimos bien contentos con el trabajo que se ha realizado en los últimos años y seguiremos trabajando para traerle muchos triunfos a Corozal que tanto se lo merece”, sentenció Hernández.

En su ruta a la semifinal, superaron a los Changos de Naranjito en el tercer partido de los cuartos de final.