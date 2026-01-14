El Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico desveló hoy miércoles la nueva lista de 34 personas que serán exaltadas en su sexta ceremonia, programada para el domingo 12 de abril en el teatro del recinto de la Universidad Interamericana, recinto Metro.

La Clase de 2026 reúne a destacadas jugadoras y jugadores, dirigentes, jueces-árbitros, un propulsor y una apoderada, en un reconocimiento que abarca varias generaciones del voleibol puertorriqueño. En el grupo general sobresalen las exaltaciones póstumas de la exjugadora Pilar Marie Victoriá López y de Rosario Vega de Raíces, histórica apoderada de las Llaneras de Toa Baja.

Entre los dirigentes seleccionados figuran David Alemán, Luis García Oquendo y Ángel Rafael “Cholo” Peña, todos con una trayectoria marcada por campeonatos, desarrollo de talento y aportaciones sostenidas al crecimiento del deporte en la isla.

La lista de jugadoras incluye a Vilmarie Mojica, Tatiana Encarnación, Lourdes Isern, Leslie Ann De Jesús, Xaimara Colón, Alexandra Oquendo, Jessica Candelario, Jetzabel del Valle, Amanda Vázquez, Sheila Ocasio, Yamileska Polannie Yantín y Sheila Conley, además de Victoriá López, quien falleció en el 2024 en Turquía, durante su sueño, mientras se preparaba para otra temporada internacional como refuerzo de un equipo allá. Varias de las jugadoras seleccionadas, incluyendo a Victoriá López, dejaron huella tanto en la selección nacional como en los torneos superiores locales.

David Alemán, quien ha sido muchas veces entrenador nacional, es uno de los que será exaltado. ( JUAN LUIS MARTINEZ )

En la rama masculina, fueron seleccionados Antonio José Rivera, Juan Rivera Caamaño, Ángel Javier Pérez, Fernando Morales, Gregory Berríos, Enrique Escalante, René Estévez, Ángel Aja Delgado, Carlos López, Raúl Papaleo, Amaury Velazco, Mario Luis Jiménez, Héctor Pérez e Iván Muñiz.

Como jueces-árbitros serán exaltados Ernesto Ríos y Pedro García, mientras que el renglón de propulsor reconoce a Arnaldo Sánchez por su impulso al desarrollo del voleibol desde fuera de la cancha.

La ceremonia de abril marcará la sexta exaltación desde la fundación del Salón de la Fama, que busca preservar la historia del voleibol puertorriqueño y honrar a quienes contribuyeron de manera extraordinaria a su evolución y prestigio, tanto a nivel local como internacional.