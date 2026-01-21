A 10 días del combate y entrando en la recta final de su preparación, el púgil boricua Juanmita López de Jesús sostuvo que el trabajo ya está hecho para salir por la puerta ancha en su compromiso en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 31 de enero.

“Ya estamos ready. Como dicen, ya es tarde para ablandar habichuelas. Estamos afilados como navaja”, expresó López a Primera Hora este miércoles, previo a su entrenamiento en el Gimnasio Cheo Aponte de Caguas.

Juanmita batallará contra el estadounidense Conner Russell Goade (8-4-2, 7 KO’s) en un combate pactado a seis asaltos en las 115 libras. La reyerta es parte de la cartelera de unificación de títulos de su compatriota Xander Zayas, monarca de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quien retará al alemán Abass Baraou, rey de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con la mirada fija en la victoria, López (4-0, con dos anestesiados) incorporó a su equipo al preparador físico Víctor Martínez.

Martínez fue pieza fundamental en la carrera de su padre, el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López.

La decisión responde al objetivo de mostrar una versión más fuerte, rápida y madura sobre el ring. El trabajo físico ha sido acompañado por un guanteo específico con Yadier Hernández, un joven boxeador y próximo participante del campeonato nacional, reforzando así una preparación que el propio López catalogó como la mejor de su corta carrera.

"Son esas las diferentes cositas que nos están ayudando a mejorar y a subir como peleador para que se note la diferencia cuando Juanmita se suba al ring", aseguró.

“Yo soy un peleador que creo que siempre las he tenido. Simplemente había que explotarlas y buscar esas personas que sacaran esa versión y eso es lo que estamos haciendo. Buscamos esas nuevas personas que se incluyeron al equipo para poder explotarlas al máximo”, agregó el peleador, de 20 años.

Juanmita admitió, a su vez, que considera que esta ha sido el mejor campamento que ha realizado si lo comparo con sus pasados cuatro.

El rival

En cuanto al rival, López reconoció la fortaleza y agresividad de Russell, pero confía en convertir esas habilidades en ventajas.

“Sabemos que es un peleador bien fuerte, aguerrido, pero nosotros vamos a usar eso a nuestro favor. A nosotros nos gusta contragolpear y usar la velocidad”, sostuvo.

“Si él viene a buscar el choque de frente, se va a encontrar con las manos de Juanmita y eso es lo que lo que vamos a hacer. Sabemos que él viene hacia el frente, así que vamos a hacer nuestra habilidad de nuestro contragolpeo para lograr tener la victoria”, añadió el boxeador.

El “Choli”

Aunque no será la pelea estelar, el escenario del Choliseo le añade un ingrediente especial a la noche de Juanmita.

“Es algo bien grande. Pensé que me iba a tardar más en llegar aquí. Estoy en una de las peleas principales, en una pelea unificatoria. Es un sueño que se está haciendo realidad bien rápido”.

“Todo el mundo está bien emocionado. Me dicen que me quieren ver, que quieren ver esta nueva versión porque mucha gente sabe lo del preparador físico y las diferentes cosas que estamos haciendo. Estos son los pasos que me van a llevar a ir un día y hacer la estelar ahí”, dijo.

Consciente de lo que representa la intensidad de la afición puertorriqueña, su progenitor aprovechó el momento para regalarle un consejo a su retoño.

“Que no haga caso a las distracciones. Siempre hay personas que van a decir muchas cosas en las redes y diferentes cosas. Así que, que me enfoque en mi preparación, en la pelea y que no haga caso a lo que hay afuera. Que me enfoque en lo que hay en el ring, que vamos a ser victoriosos”, sentenció López.