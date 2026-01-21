Cuando los Cangrejeros de Santurce contrataron a Omar López como dirigente para la temporada 2024-25, lo hicieron con la intención de sumar a un piloto con la experiencia necesaria para guiarlos al campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) luego de varios años quedándose cortos en sus aspiraciones.

Como era de esperarse, Santurce figuraba entre los favoritos a ganarlo todo en el primer año de López al frente de la novena capitalina, pero vio frustradas sus aspiraciones al ser eliminado por los Senadores de San Juan en cinco partidos en la serie semifinal del torneo.

Sin embargo, algo cambió esta campaña. Desde el saque, los Cangrejeros se adueñaron de la primera posición de la tabla y no la soltaron. Tras terminar con marca de 26-14, los crustáceos eliminaron en seis juegos a los Criollos de Caguas para avanzar a la final.

Y el martes completaron esa misión que se habían trazado al vencer a los Leones de Ponce en el sexto partido de la serie final, ante 15,600 personas en el Estadio Hiram Bithorn, para proclamarse campeones de la LBPRC.

“Esto no es fácil. Yo tuve dos campeonatos en Venezuela, y el último fue en la temporada 2017-18. Han pasado ocho años, y uno nunca sabe cuándo va a vivir este momento otra vez. Realmente, hay que darle gracias a Dios por ponerme en este grupo tan maravilloso, donde pude aportar mi granito de arena para que fuéramos campeones. Gracias a Dios, lo logramos”, expresó López a preguntas de Primera Hora en plena celebración de Santurce en el terreno del Bithorn.

El mánager venezolano, cuyo primer título en la pelota invernal de su país lo consiguió con los Caribes de Anzoátegui en 2014-15, acreditó el éxito que Santurce tuvo este año a los ajustes que hicieron tanto en el roster de jugadores como su cuerpo técnico en la temporada muerta tras una decepcionante eliminación frente a los Senadores.

Esta vez, López contó con un grupo de instructores integrado por Luis Matos (coach de banca), Petie Montero (coach de bateo), Wigberto Nevárez (coach de primera base), Ricky Rivera (coach de tercera base), José “Cheo” Rosado (coach de pitcheo), Kevin Torres (coach de receptores), Yovan González (coach de bullpen), Lester García (coach asistente) y Wilfredo Crespo (scout de avanzada).

“Cuando terminó la temporada pasada, yo envié un reporte sobre lo que consideraba que debíamos hacer: desde adquirir jugadores y reajustar el cuerpo técnico, hasta ser un poquito más estudioso en los importados que traigamos. Hay una adición que no tuvimos el año pasado. Antes me tomaba dos horas prepararme para cualquier juego, sin tener mucha información o video. Contratamos a Wilfredo Crespo, que se lo trajo Héctor Otero (asesor especial del presidente) de Mayagüez. Prácticamente, redujo mi trabajo de dos horas a 10 minutos. También Ricky Rivera era un coach que, cuando vimos la oportunidad de contratarlo, no podíamos dejarla pasar al ser el mánager que llevó a los Senadores a la final del año pasado”, explicó el estratega de los Cangrejeros a este medio.

“La gente no lo sabe, no lo entiende o no lo quiere creer, pero la clave para que un equipo se mantenga es el cuerpo técnico. Hace dos años, cuando me dieron el trabajo, le dije a Luis Matos: ‘Yo estuve en Dominicana en 2019 y ya tenía mi coaching staff listo. Me está pasando lo mismo aquí, pero tú me ganaste una semifinal aquí mismo en el Bithorn con los Criollos de Caguas. Siempre tu reputación ha sido bien valiosa. Yo lo que quiero es que hagamos una fusión. Que yo tenga el título de mánager no significa que tú tampoco lo seas y quiero que te sientas como que también eres el que manda aquí’. Desde ese día, la lealtad de Luis Matos y ‘Cheo’ Rosado fueron la clave para que este corillo estuviera unido todo el año”, continuó.

López, quien también se desempeña en las Grandes Ligas como coach de banca de los Astros de Houston, señaló que “La Pro” es un torneo mucho más complicado de lo que muchos piensan. De hecho, indicó que nunca en su vida había dirigido una serie tan intensa como la semifinal contra los Criollos. Además, aseguró que el desenlace de la final no reflejaba lo duro que fueron los seis duelos que disputaron con los Leones.

Unidos en un clubhouse fuera del parque

Este campeonato marcó el decimoséptimo de los Cangrejeros en “La Pro” y el primero que conquistaron desde la temporada 2019-20. El antesalista Jack López, ahora capitán de Santurce, formó parte de aquella novena que bajo la dirección de José “Tony” Valentín capturó el cetro hace seis años.

“Estoy súper contento y orgulloso. Siento que pasó una eternidad, pero lo logramos con mucho sacrificio y mucha gente nueva… En 2019, era mi primer año aquí. Teníamos muchas caras diferentes como Fernando Cruz e Iván De Jesús. Ahora tenemos mucha más veteranía. Tenemos mucha gente que ha ganado campeonatos, como Johneshwy Fargas, Miguel Martínez y Adalberto Flores, que saben lo que hace falta para ganar. Todo el mundo puso de su parte para ganar este campeonato”, opinó López.

El tercera base de 33 años señaló que, a pesar de lo dominante que fue el equipo, esta campaña resultó atípica debido a las remodelaciones que está realizando el municipio de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn. Como consecuencia, los crustáceos se vieron obligados a trasladar su clubhouse a unos vagones ubicados detrás del bosque derecho del parque, aunque esta situación solo sirvió para unir más al equipo.

“No sé si la han visto, yo le digo la suite, pero la loquera que tenemos allí… No teníamos de otra. Tuvimos que acoplarnos. Como dijimos a principios de temporada, esto fue lo que trajo el barco y la pasamos bien. No quiero hablar mal, pero el municipio nos ayudó mucho. Teníamos que acoplarnos y esa hermandad que creamos nos hizo ser más cercanos uno con el otro”, sostuvo.

Rumbo a la Serie del Caribe

Ahora Santurce se preparará para representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026 del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México. El país anfitrión contará con dos novenas: los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco. Panamá dirá presente con los Federales de Chiriquí, mientras que República Dominicana aún no conoce quién los representará, ya que la final entre los Leones del Escogido y los Toros del Este sigue en curso. Puerto Rico no gana este certamen desde 2018, cuando fue conquistado por Caguas.

“Hay que primero ver quién va acompañarnos y quién no, seleccionar a algunos refuerzos que estén disponibles. Creo que mañana (miércoles) hay una reunión sobre eso. Yo no voy a poder estar porque tengo que ir para Houston por los compromisos del FanFest. Estaré regresando el 25 o 26 de enero y Matos estará a cargo del equipo mientras tanto”, compartió López.