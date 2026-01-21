San Juan. En una noche lluviosa en el Estadio Hiram Bithorn, marcada por la exaltación de Carlos Beltrán al Salón de la Fama, los Cangrejeros de Santurce levantaron su decimoséptimo campeonato al derrotar, 5-1, a los Leones de Ponce en el sexto juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Santurce no había estado en la cima de la pelota invernal desde hacía exactamente seis años, cuando un 20 de enero, bajo las luces del mítico parque de la capital y dirigidos por José “Tony” Valentín, vencieron a los Indios de Mayagüez.

Esta vez, Valentín solo pudo observar celebrar a los Cangrejeros desde el dugout visitante, pues actuó como dirigente interino de los Leones tras la salida de Andy González por un compromiso con la organización de los Rockies de Colorado.

Con este triunfo, los crustáceos quedaron el martes a tres títulos de Mayagüez y a cuatro de los Criollos de Caguas, los máximos monarcas de la LBPRC.

Minutos antes de cantar “playball”, las miles de personas que asistieron al sexto juego de la serie final vieron en directo por el jumbotron del Bithorn la transmisión de MLB Network que anunció que Beltrán se convertiría en el sexto puertorriqueño en entrar al Pabellón de Inmortales de Cooperstown.

Al escuchar el nombre del manatieño, el público estalló de emoción, ante un hito que solo Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván “Pudge” Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019) habían alcanzado.

¡Carlos Beltrán es inmortal! Así celebró el Estadio Hiram Bithorn su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol. @primerahora pic.twitter.com/7DvGUc17Ml — Joseph Reboyras (@Reboyras_) January 20, 2026

Ya comenzado el encuentro, los Cangrejeros pusieron en aprietos a la defensa de Ponce en la parte baja de la segunda entrada al colocar corredores en la primera y segunda base. Luego de un toque para out forzado de Andrew Velázquez y tanto Jack López como Joshnewy Fargas poncharse tirándole, la amenaza de Santurce quedó neutralizada.

Acto seguido, hubo una discusión en el terreno y se vaciaron los dugouts y los bullpen. Sin embargo, ambos equipos tuvieron que regresar a sus cuevas por unas lloviznas que cayeron en el Bithorn, que detuvieron el desafío momentáneamente. Tras despejarse el cielo, la acción se reanudó en San Juan.

Jackson Goddard retiró a Jeremy Arocho en el inicio de la parte baja del tercer capítulo, pero, en el siguiente turno, le otorgó una base por bolas a Rubén Castro. El bateador designado llegó a la segunda almohadilla tras una jugada de selección provocada por Yohandy Morales.

Santurce abrió el marcador gracias a un error en un tiro del antesalista Emmanuel “Pulpo” Rivera, que permitió a Rubén Castro anotar la primera carrera de la noche y a Nelson Velázquez llegar a la primera base. Los Cangrejeros volvieron a picar en el cierre del cuarto episodio con un doble de López al jardín izquierdo, que impulsó la segunda anotación del encuentro.

Los Leones, en cambio, tuvieron la oportunidad de reaccionar en la parte alta de la quinta entrada tras llenar las bases con un doble de William Simoneit y dos bases por bolas a Aldemar Burgos y Matt Bottcher. No obstante, Santurce salió de aprietos después de que una roleta para un out forzado de Gabriel Cancel y un elevado de out de Jesmuel Valentín acabaran el capítulo.

Ponce volvió a dar señales de vida en la apertura del sexto episodio, luego de “Pulpo” Rivera ser golpeado con un pelotazo y Alex Dickerson recibir un boleto del relevista Andrew Vásquez. En el siguiente turno, Sammy Hernández conectó un rodado de out, pero los Leones colocaron corredores en las esquinas. Pero los Cangrejeros volvieron a salir airosos con una doble matanza que levantó de sus butacas a los miles que se dieron cita al Bithorn.

Los Cangrejeros, aunque estaban arriba en la pizarra, estaban pasando sustos con el pasar de cada entrada y no fue la excepción en la séptima. Con dos outs en el marcador, Bottcher pegó un sencillo y Cancel sacudió un doble para llegar a la segunda y tercera almohadilla. La novena sureña tuvo de nuevo otra oportunidad para rayar la pizarra, pero Jesmuel Valentín bateó una línea de out que le dio un respiro al equipo de la capital.

Santurce comenzó la parte baja del octavo episodio con un doble de Shed Long Jr. Una vez más, los Cangrejeros tenían a un corredor en posición de anotar y no desaprovecharon la oportunidad como los Leones. Ante esta situación, Brian Navarreto sacudió un sencillo con línea al bosque central para remolcar la tercera carrera del cangrejo.

En el siguiente turno, Andrew Velázquez pegó un doble y Santurce colocó piernas en la tercera y tercera almohadilla. Los Leones sustituyeron al lanzador Gabriel Rodriguez con Andrew Marrero. Frente a Marrero, López bateó un elevado de out, pero después Fargas pegó un imparable al bosque izquierdo que empujó dos carreras para darle a Santurce una ventaja demoledora de 5-0 rumbo a la novena entrada.