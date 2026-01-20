El boricua Carlos Beltrán ha sido anunciado este martes para ser exaltado este verano al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, consolidando una carrera de 20 temporadas marcada por su excelencia ofensiva y defensiva y su estatus como uno de los bateadores ambidiestros más destacados de la historia.

El manatieño, de 48 años, obtuvo el 84.2% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés). Superó el mínimo requerido del 75% para convertirse en un inmortal. Superó el mínimo requerido del 75% para convertirse en un inmortal.

PUBLICIDAD

Su nombre se une al de los cinco inmortales boricuas encabezado por Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

Se convierte además en el vigésimo pelotero latinoamericano que será exaltado a Cooperstown, una lista que incluye a seis cubanos, entre ellos el muchos años residente de Puerto Rico Atanasio ‘Tany’ Pérez (2000), cinco dominicanos, dos panameños y un venezolano.

De acuerdo al historiador Jorge Colón Delgado, Beltrán es, a la vez, el jugador número 57 que llega al Salón de la Fama que vio acción en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC). La lista incluye a exjugadores importados que fueron leyendas en la isla y en la ‘Gran Carpa’ como Hank Aaron, Willie Mays y Satchel Paige, por solo mencionar a tres.

Junto a Beltrán entrará al recinto el curazoleño Andruw Jones, quien logró el 78.4% de los votos y Jeff Kent, seleccionado en diciembre pasado por el Comité de la Era Contemporánea.

La ceremonia oficial de exaltación se celebrará el próximo 26 de julio en Cooperstown, Nueva York. Allí, frente a familiares, excompañeros y fanáticos, Beltrán tomará su lugar definitivo entre los inmortales del juego.

El otora jardinero cerró su trayectoria en las Mayores con promedio de .279, 435 jonrones, 2,725 imparables, 1,587 carreras impulsadas, otras 1,582 anotadas y 312 bases robadas, además de un OPS de .837. Encabeza históricamente a los peloteros puertorriqueños en remolcadas y anotadas.

PUBLICIDAD

Fue seleccionado a nueve Juegos de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro, dos Bates de Plata, el premio Roberto Clemente en 2013 y fue Novato del Año en 1999 con los Royals de Kansas City. Logró su primer anillo de una Serie Mundial en su última campaña en el 2017 con los Astros de Houston.

La elección a la fama no llegó sin obstáculos. Su nombre estuvo ligado al escándalo de robo de señales de los Astros en 2017, un episodio que provocó resistencia entre algunos votantes y retrasó una exaltación que muchos expertos consideraban merecida desde su primer año en la boleta.

En 2023, su primer año en la papeleta, obtuvo 46.5% de los votos; en 2024, 57.1% y, en 2025, escaló a 70.3%, a 19 votos más para llegar al 75% requerido.