Con la histórica elección de Carlos Beltrán como el sexto puertorriqueño en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, concretada el martes, la atención del béisbol boricua comienza a proyectarse hacia el futuro inmediato, específicamente al 2028, año en que Yadier Molina aparecerá por primera vez en la papeleta de candidatos a Cooperstown.

El exreceptor de los Cardinals de San Luis se perfila desde ya como un claro candidato a ser elegido en su primer año de elegibilidad, un escenario similar al que vivió Iván Rodríguez, hasta ahora el único receptor puertorriqueño ya exaltado. La reputación defensiva de Molina, su liderazgo y su extraordinaria capacidad para manejar cuerpos de lanzadores han sido ampliamente reconocidos dentro de la industria como algunos de los mejores atributos jamás vistos en la posición.

El menor de los hermanos Molina fue pieza angular de una dinastía en San Luis, acumuló múltiples Guantes de Oro y Guantes de Platino, y fue un estratega dentro del terreno cuya influencia trascendía las estadísticas tradicionales. Esa combinación de longevidad, excelencia defensiva y éxito colectivo refuerza el consenso de que su llegada a Cooperstown podría darse sin mayores contratiempos.

Mientras tanto, otros nombres del béisbol puertorriqueño podrían resurgir en la conversación hacia el Salón de la Fama a través del Comité de la Era Contemporánea, que se reúne cada tres años y volverá a sesionar en 2028. Entre los candidatos que podrían recibir consideración figuran Carlos Delgado, Bernie Williams, Jorge Posada y Juan “Igor” González.

Este comité, compuesto por 16 miembros —incluyendo exaltados al Salón de la Fama, periodistas y exejecutivos del béisbol— evalúa una lista limitada de candidatos, por lo que no está garantizado que todos los nombres sean revisados en cada ciclo. Sin embargo, resultaría lógico que el panel revisite el caso de Carlos Delgado, quien fue considerado el pasado diciembre y obtuvo nueve votos, quedándose a solo tres del mínimo requerido (75%) para la elección.

Carlos Delgado militó sus primeras 12 temporadas con los Blue Jays de Toronto. ( J.P. MOCZULSKI )

De haber sido elegido, Delgado habría compartido su exaltación este verano en Cooperstown junto a su compadre Carlos Beltrán. En esa votación, el único candidato que alcanzó los votos necesarios fue Jeff Kent, quien recibió 14 respaldos del panel.

Más allá de Molina y de los casos que puedan ser reexaminados por el Comité de la Era Contemporánea, el futuro del legado puertorriqueño en Cooperstown también dependerá del retiro de figuras activas como Francisco Lindor y, eventualmente, Carlos Correa. Solo entonces podrá evaluarse si sus números y trayectorias los hacen merecedores de una consideración seria para unirse a la realeza boricua del Salón de la Fama, encabezada por Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Edgar Martínez y Carlos Beltrán.