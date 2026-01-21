Con rostro evidenciando el cansancio, y con voz ronca como quien no durmió la noche anterior en lo absoluto, el nuevo miembro puertorriqueño del Salón de la Fama del béisbol, Carlos Beltrán, arribó este miércoles minutos antes de las 7:00 de la mañana al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde para emprender vuelo junto a su familia rumbo a Cooperstown, Nueva York, sede del recinto de inmortales.

Menos de 12 horas después de enterarse la noche del martes que será exaltado al Salón de la Fama como parte de la Clase 2026, Beltrán viajó acompañado de su familia inmediata, su esposa Jessica Lugo y sus hijos Ivana, Kiara y Eván Carlos, para cumplir con una cargada agenda de dos días de actividades, que incluirá tomarse medidas para la gorra, entre otros compromisos, como la conferencia de prensa en que serán presentados los nuevos integrantes del Salón.

Cuando tú recibes la llamada y tú asimilas ese momento, me rompí en llanto porque es algo que ha significado y significa mucho para cualquier pelotero" - Carlos Beltrán

Beltrán, así como el curazoleño Andruw Jones fueron seleccionados mediante la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, que anoche reveló los resultados de la votación.

El boricua, de 48 años de edad, obtuvo 358 votos para un 84.2%, cuando se necesitaba un mínimo de 75% para ser exaltado. Le siguió el curazoleño Andruw Jones quien, en su noveno intento de un máximo de 10 en la boleta de votaciones, registró 333 votos para un 78.4%.

Junto a ellos dos será exaltado también el exjugador del cuadro, Jeff Kent, quien fue escogido en diciembre mediante un panel del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo.

La ceremonia oficial de exaltación será el domingo, 26 de julio, como parte de varias eventos que se llevarán a cabo durante el fin de semana del 24 al 27 de julio.

Antes, los tres nuevos ‘inmortales’ se presentarán a los medios el jueves.

“Fue un momento bien bonito, honestamente, tener a mi familia, a papi, a mami, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. Yo creo que lo que significa para Puerto Rico, un momento bien emocional. Muchas emociones porque tú empiezas a hacer una colección de memorias desde el comienzo (de la carrera) hasta ese punto, y recibir la llamada, algo que yo sé que hace cuatro años comenzó el proceso mío, y recibirla ayer, al frente de mis seres queridos, fue algo bien bonito”, fueron las primeras palabras de Beltrán a la prensa del país que lo aguardaba al llegar al Aeropuerto junto a su familia y allegados que lo transportaron desde su residencia en Dorado.

Beltrán jugó por 20 temporadas en el béisbol de Grandes Ligas, una carrera en la que conquistó múltiples galardones como el premio de Novato del Año de la Liga Americana en 1999, tres Guantes de Oro, dos Bates de Plata, el premio Roberto Clemente y un anillo de campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017, el último año que jugó.

“En el proceso que estaba ahí en casa, miraba el reloj, como que no llamaban y yo decía, wow, pasará o no pasará, es un momento de mucho estrés, pero al final cuando tú recibes la llamada y tú asimilas ese momento, me rompí en llanto porque es algo que ha significado y significa mucho para cualquier pelotero, poder ser elegido a este Salón de la Fama y este reconocimiento. Así que le doy gracias a Dios y recibo este honor con mucha humildad porque al final, y que los jóvenes de Puerto Rico vean esto como inspiración también, que tú puedes venir de un ambiente humilde, padres humildes, esforzarte en la vida y cosas como estas pueden suceder”.

Los resultados de la votación con los que arrancó la celebración en la casa de los Beltrán la noche del martes se anunciaron alrededor de las 7:15 p.m., pero este ya había recibido la llamada casi una hora antes, por lo que tuvo que hacer un esfuerzo por no divulgar nada en ese momento.

Pero tan pronto se hizo público el anuncio, Beltrán señaló que entre la noche del martes y esta mañana había recibido alrededor de 300 mensajes de texto, que comenzó a contestar poco a poco mientras iba desde Dorado al Aeropuerto Internacional.

“He sentido mucho cariño de compañeros, he recibido muchos mensajes de miembros del Salón de la Fama. Me alegré porque recibí uno de George Brett. George Brett en mis comienzos en Kansas City, fue una de las personas que compartió tanta información conmigo, me ayudó, yo teniendo 21 años y no entendiendo mucho lo que significaba estar en Grandes Ligas. Se tomó su tiempo de guiarme, y ya era (miembro del) Salón de la Fama. Y ver que me dice compañero, bienvenido al Salón de la Fama, eres parte de mi equipo, somos compañeros, somos ‘teammates’, pues para mí significó mucho”.

El otrora jardinero central y bateador ambidextro que militó con siete equipos en las Mayores, incluyendo los Royals de Kansas City y los Mets de Nueva York, se expresó alegre de que Jones también será exaltado, pues recordó que fueron muchas ocasiones en que jugó en contra del curozaleño como miembro de los Braves de Atlanta, que son rivales directos de los Mets en la División Este de la Nacional. Beltrán, después del anuncio de que ambos serán exaltados, lo llamó por la aplicación ‘Facetime’ para felicitarlo.

“Le dije, caballo, tú no sabes lo contento que me siento de que ambos estemos pasando por este momento y lo que esto significa para nuestras islas y para el Caribe, para Latinoamérica, para todos los latinos, porque al final del día pues sí, soy de Puerto Rico, pero también pues representamos a los latinos en el béisbol”, comentó sobre su conversación con Jones, quien también fue un jardinero central, y ganador de 10 Guantes de Oro.

A preguntas de este medio sobre si ha tenido tiempo para reflexionar lo que implicará para su vida ser llamado ahora un miembro del Salón de la Fama, por los compromisos que encarará seguramente, y hasta el cambio en la forma de firmar autógrafos, admitió con una sonrisa que no.

“Bueno no hermano, de verdad que no, yo estoy viviendo el momento, ahorita veníamos riendo, tratando de recopilar los momentos de anoche, los momentos graciosos, los momentos de emociones. Voy a seguir pasándola bien; lo que le doy gracias a Dios es por esta nueva plataforma que como miembro del Salón de la Fama, pueda seguir empujando los proyectos, de seguir fomentando el béisbol, la educación, las cosas que son importantes para motivar a nuestros jóvenes aquí en Puerto Rico, así que eso es algo que le doy gracias a Dios, porque aunque sentía que tenía una voz, ahora siento que tengo una voz un poquito más fuerte, y eso pues significa mucho, y quiero usarla de una manera que motive e inspire a otros jóvenes”.

Beltrán resultó electo mediante el voto mayoritario de la BBWAA después de tres intentos fallidos, pero en cada uno aumentando el porcentaje respecto al anterior. En 2025 se quedó corto por apenas 19 votos y él y sus invitados en su casa en Dorado, pasaron la desilusión por la llamada que nunca llegó. Pero este martes la historia fue otra, y apenas había dormido al llegar al Aeropuerto este miércoles.

A preguntas de la prensa sobre lo mucho que sacrificó para llegar a este momento, Beltrán se emocionó y lo dejó notar en su voz temblorosa y en sus ojos humedecidos por lágrimas que asomaron.

“Diría que todo lo que viviste valió la pena, todo lo que viviste valió la pena, todo el esfuerzo, todos los momentos, tus comienzos, a pesar de que a lo mejor en este momento no había cosas para uno, mi papá trabajaba solo, mami se dedicó a nosotros, y a veces no teníamos cosas. Siempre el alimento estuvo, pero de poder decir que tenía unos tenis para jugar pelota, unos spikes nuevos, un guante nuevo, pues eso no estaba. Pero que todos esos momentos y todas esas experiencias que viviste, no hay duda de que te fortalecieron y de que pues en la vida, al final de todo, todo lo que tú vives es como aprendizaje para seguir aspirando a cosas grandes en la vida. Así que le doy gracias a Dios por eso”, reflexionó.

Le digo a la gente que en mis últimos siete años y medio en Grandes Ligas, nunca jugué béisbol sin dolor, todo el béisbol que jugué, lo jugué con dolor. Pero aprendí a jugarlo con dolor, y pienso que para uno lograr cosas grandes en la vida, hay que tener un poquito de tolerancia en ese aspecto" - Carlos Beltrán

Sobre ese particular este medio le preguntó cuánto peso tiene ahora al mirar al pasado y ver que pudo sobreponerse a un mar de lesiones que sufrió a lo largo de su carrera, a pesar de lo cual pudo brillar y alargar su presencia en las Grandes Ligas por dos décadas.

“Hubo momentos en los cuales dudé, porque cuando estaba lesionado de las rodillas, en ese proceso de rehabilitación, sentí el dolor dando un paso, caminando. Y ver que gracias a Dios pude sanarme, pude tener fe, pude confiar en mí, y seguir trabajando, y ver que Dios me dio 20 años, a pesar de que tuve lesiones difíciles en el camino… le digo a la gente que en mis últimos siete años y medio en Grandes Ligas, nunca jugué béisbol sin dolor, todo el béisbol que jugué, lo jugué con dolor. Pero aprendí a jugarlo con dolor, y pienso que para uno lograr cosas grandes en la vida, hay que tener un poquito de tolerancia en ese aspecto. Porque si estamos todo el tiempo buscando como que sentirnos bien, como para meter manos, pues eso no pasa siempre. Uno tiene que buscar la forma de manejarse, y gracias a Dios pues me pude manejar”.