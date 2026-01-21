En estos días, Buster Posey se centra en construir un ganador como presidente de operaciones de béisbol de los Giants de San Francisco.

Sin embargo, dentro de once meses, los periodistas evaluarán una etapa anterior de su carrera.

Se espera que Posey sea el recién llegado más destacado en la boleta del Salón de la Fama de 2027. Este año no hay candidatos en la primera votación tras el anuncio de los resultados el martes por la noche. Los candidatos remanentes Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron los únicos elegidos.

Beltrán y Jones fueron los que más votos recibieron de 2025, por lo que no fue una sorpresa que recibieran el 75% de aprobación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ayudó que los recién llegados a la boleta no llamaran demasiado la atención. De ese grupo, solo Cole Hamels superó el umbral del 5% para evitar ser eliminado de futuras votaciones.

El próximo año, Posey tiene la oportunidad de entrar al Salón de la Fama en su primer intento. Siete veces All-Star, quien llevó a los Gigantes a tres títulos de la Serie Mundial, el receptor estrella fue campeón de bateo de la Liga Nacional y Jugador Más Valioso en 2012.

La posición de receptor puede ser difícil de predecir cuando se trata de la votación para el Salón de la Fama, pero Joe Mauer lo logró hace dos años en su primera oportunidad.

“Recuerdo haber hecho una especie de encuesta antes de que saliera la votación, simplemente para evaluar qué pensaba la gente que pasaría con Mauer, y los resultados fueron muy dispares”, dijo Ryan Thibodaux, quien administra un rastreador de votaciones en línea antes del anuncio de los resultados de cada año. “Algunos pensaron que obtendría alrededor del 20% y otros pensaron que sería elegido. Creo que la sensación con Posey, quizás un poco debido a Mauer, es que podría entrar en la primera votación”. Abridores en alza

La votación de Andy Pettitte aumentó del 27.9% al 48.5% este año, y la de Félix Hernández aumentó del 20.6% al 46.1%. Esto no significa que sus posibilidades de ser exaltados sean tan similares. A Pettitte solo le quedan dos años más en la boleta antes de agotar el límite de 10 años. Hernández, por otro lado, solo ha estado en ella dos veces y tiene mucho tiempo.

Últimamente, los votantes se han mostrado bastante receptivos a considerar a los mejores lanzadores abridores en la boleta. CC Sabathia fue exaltado en su primera votación el año pasado, y ahora Pettitte y Hernández han experimentado un gran aumento en su aprobación. Y Hamels obtuvo un 23.8% de apoyo en su primera vez en la boleta.

Una preocupación para Hamels es el hecho de que, eventualmente, jugadores como Clayton Kershaw, Justin Verlander y Max Scherzer, cada uno con tres premios Cy Young, estarán en la boleta. Será más difícil para otros abridores si se les compara directamente con esos tres.

Pero Hernández podría entrar antes de que eso se convierta en un problema.

El jugador con mayor retorno de votos

El jugador con mayor número de votos que no alcanzó el 75% este año es Chase Utley, quien pasó del 39.8% al 59.1%. Esta fue apenas su tercera vez en la boleta.

“Parece que Utley se ha posicionado para ser elegido el año que viene, aunque un aumento del 16% no es fácil”, dijo Thibodaux. “Probablemente se acercará si no llega hasta el final”.

Última oportunidad

Solo un jugador estará en su décimo año en la boleta la próxima vez. Se trata de Omar Vizquel, quien recibió solo el 18.4% de aprobación este año.

El hábil campocorto tuvo un 52.6% en 2020, pero fue acusado de violencia doméstica por su exesposa y su apoyo se desplomó. También fue demandado por acusaciones de acoso sexual por parte de un ex recoge bates de ligas menores.