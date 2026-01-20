La final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) continúa este miércoles con el cuarto partido entre los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco, que dominan la serie 2-1, en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras de la ciudad cafetalera.

Aunque los Cafeteros tienen la ventaja en el baile de coronación, las estadísticas reflejan una serie pareja. San Sebastián supera a Yauco en puntos por ataques (54-49), saques (16-6) y bloqueos (27-26).

Los dos triunfos de los Cafeteros arribaron en partidos que se extendieron al máximo de cinco parciales, mientras que la primera victoria de los Caribes el lunes, fue en cuatro sets.

Al salir por la puerta ancha, los bicampeones de San Sebastián retuvieron su invicto en su casa, el Coliseo Luis Aymat Cardona, desde el 11 de agosto de 2024.

De cara al compromiso en Yauco, el central de los Caribes, Pedro Nieves, destacó en declaraciones de la LVSM, la importancia de mantenerse enfocados para lograr empatar la serie como visitantes.

“(Debemos) mantener la calma, no distraernos con cosas que no están bajo nuestro control. Enfocarnos en lo que sí podemos hacer y confiar en el plan de trabajo”, expresó Nieves.

Por su parte, los Cafeteros, que están en su primera final en 29 años, buscarán aprovechar la localía para ampliar su ventaja.

El colocador Kevin Rodríguez señaló que la ejecución será determinante en los momentos decisivos.

“Cuando regresemos acá (a San Sebastián), (debemos) minimizar errores y esos contraataques serán importante en los momentos duros. Con eso podemos salir con la victoria”, indicó.

La serie se disputa a un máximo de siete choques.