La familia Beltrán se encuentra lista para esperar este martes a las 7:00 p.m., la llamada que podría confirmar el ingreso de Carlos Beltrán al Salón de la Fama del Béisbol en su cuarto año en la boleta.

El exjardinero puertorriqueño, una de las figuras más consistentes de su generación, aguarda por el anuncio junto a su esposa, Jessica, y sus hijos Ivana, Kiara y Evan Carlos.

A través de sus redes sociales, su esposa compartió un mensaje en el que destacó la unión familiar y la tranquilidad con la que enfrentan el momento, independientemente del resultado.

La publicación estuvo acompañada por una imagen junto a sus hijos y otra de Beltrán frente al museo que crearon en su hogar, dedicado a su trayectoria en el terreno.

“¡Llegó el día! Estamos listos para disfrutar con la familia y esperar con fe esa llamada. Pase lo que pase hoy, el legado de Carlos Iván y el apoyo brutal que ustedes nos han dado está escrito en nuestros corazones”, escribió.

Hasta horas del mediodía de este martes, el exjardinero con una trayectoria de 20 años en las Mayores, contaba con el respaldo de 208 de las 232 boletas que han sido reveladas públicamente por el analista Ryan Thibodaux, para un 89.7%, superando el 75% requerido para la exaltación.

En 2023, obtuvo 46.5% de los votos; en 2024, 57.1% y, en 2025, escaló a 70.3%, a 19 votos más para alcanzar la eternidad.

Beltrán se uniría a los inmortales boricuas Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).