Puerto Rico podría sumar este martes su sexto pelotero en el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, cuando a las 7:00 p.m., hora de la isla, se anuncie oficialmente la Clase 2026 que entrará al recinto de los inmortales.

De Manatí, Puerto Rico, el protagonista es Carlos Beltrán, uno de los jugadores más completos y consistentes de su generación.

Luego de un tres años enfrentando la resistencia de algunos votantes parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) debido a su vinculación con el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en 2017, Beltrán, de 48 años, parece haber superado ese obstáculo en su cuarto año de elegibilidad.

En 2023, obtuvo 46.5% de los votos; en 2024, 57.1% y, en 2025, escaló a 70.3%, a 19 votos más para llegar al 75% requerido.

Hasta horas de la tarde de este lunes, el exjardinero central contaba con el respaldo de 197 de las 221 boletas que han sido reveladas públicamente, para un sólido 89.1%, superando el 75% requerido para la exaltación.

Su sortija con los Astros en el 2017. ( Carlos Rivera Giusti )

El año pasado, cuando ya se habían revelado cerca de 200 papeletas, Beltrán parecía encaminado a Cooperstown con un 80.5% de respaldo, pero en el conteo final sufrió una caída cercana a los 10 puntos porcentuales que lo dejó fuera de la elección.

La diferencia crucial en esta ocasión es que el boricua ha conseguido el aval de al menos 12 escritores que le negaron el voto en el pasado año y, además, presenta un respaldo perfecto entre los votantes debutantes, con marca de 36 votos a favor en igual número de papeletas reveladas.

El seguimiento de las papeletas es realizado por el analista Ryan Thibodaux. Aunque el conteo oficial incluirá cerca de 404 votos -de los cuales se requieren 318 para la elección- la tendencia favorece ampliamente al boricua.

De concretarse la elección, Beltrán se uniría a los inmortales boricuas encabezado por Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

Junto a Beltrán, la BBWA elegiría también al curazoleño Andruw Jones, quien, a la fecha, ostenta el 83.8%.

Kansas City Royals Carlos Beltran (15) is greeted at the dugout after his two-run homer off Cleveland Indians reliever Roy Smith in the fourth inning Sunday, July 1, 2001, in Cleveland. Beltran has homer in all three games of the series in Cleveland so far. (AP Photo/Mark Duncan) ( MARK DUNCAN )

Números de un inmortal

Beltrán, quien se retiró tras la temporada 2017 luego de 20 años en las Mayores, dejó números que lo colocan entre los mejores ambidiestros en la historia del juego. Vistió los colores de los Royals de Kansas City, Mets de Nueva York, Yankees de Nueva York, Cardinals de San Luis, Astros, Giants de San Francisco y Rangers de Texas.

Bateó para .279 de promedio, conectó 435 jonrones, acumuló 2,725 indiscutibles, anotó 1,582 carreras e impulsó 1,587, además de robar 312 bases. Registró un slugging de .486, porcentaje de embasarse de .350 y un OPS de .837.

El otora jardinero fue Novato del Año en 1999 con los Royals, nueve veces Todos Estrellas, ganador de tres Guantes de Oro (2006, 2007 y 2008), dos Bates de Plata 2006 y 2007)y del Premio Roberto Clemente en 2013. Logró en el 2017 su única sortija de Serie Mundial.

El expelotero en los Rangers. ( Tony Gutierrez )

Encabeza históricamente a los peloteros puertorriqueños en remolcadas y anotadas.

De acuerdo a datos recopilados por el historiador Jorge Colón Delgado, Beltrán ocupa el noveno puesto de los mejores centerfielders en la historia de las Grandes Ligas. Tiene un WAR de por vida de 70.0.

Esto es una estadística que estima cuántas victorias adicionales aporta un jugador a su equipo frente a una opción promedio de reemplazo.

Asimismo, de acuerdo al también conocedor Jossie Alvarado, Beltrán ocuparía el puesto número 13 de peloteros ambidiestros en el recinto de Cooperstown.

Alomar, que ostenta el tercer lugar de esa lista, y Beltrán serían los únicos con, al menos, 200 cuadrangulares y 300 bases robadas en el Salón de la Fama.

Grandes numeros, ¿por qué la tardanza a Cooperstown?

Para Colón Delgado y Alvarado, el historial de Beltrán siempre fue el de un candidato de primera papeleta al Salón de la Fama.

Sin embargo, la percepción pública y la de los votantes cambió por el escándalo de robo de señales de los Astros en la temporada 2017, año en que la novena conquistó la Serie Mundial.

Posteriormente, las investigaciones de las Grandes Ligas confirmaron que los Astros implementaron un sistema ilegal para descifrar las señas de los receptores rivales, combinando el uso de tecnología con métodos arcaicos, como los golpes a un zafacón desde el dugout para alertar a los bateadores.

En el informe oficial del Comisionado, Beltrán fue el único jugador activo de aquel equipo que fue mencionado al anunciarse las sanciones, justo cuando se encontraba a semanas de asumir por primera vez como dirigente de los Mets de Nueva York.

Ese señalamiento provocó un castigo por parte de algunos electores, retrasando una exaltación que, por méritos deportivos, se consideraba inevitable desde su primer año en la boleta.