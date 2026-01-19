Los brazos de los Leones de Ponce llevaron un partido sin hits ni carreras hasta la novena entrada para ayudar a su equipo a conseguir una victoria, 7-0, sobre los Cangrejeros de Santurce en el quinto juego de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con el resultado, los Leones extienden la serie a seis desafíos, por lo que jugarán el próximo partido el martes en el Estadio Hiram Bithorn. Los Cangrejeros dominan la serie de campeonato con récord de 4-1.

En la loma, el derecho Bryant Salgado fue un enigma para la alineación de los crustáceos. Trabajó siete entradas y propinó siete ponches para obtener su primera victoria en la serie final. A su labor le dio continuidad Jalen Miller y Andrew Marrero. Ante este último llegó el único indiscutible de Santurce, pues Johneshwy Fargas conectó un sencillo, luego de dos outs, en la novena entrada.

De haberse concretado el no hit-no run, los Leones habrían conseguido esa hazaña por primera vez en la Serie Final de la Pro. La única vez que se ha dado un escenario así fue el 2 de enero de 2011, en un partido de Round Robin entre los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina. En ese desafío, tres lanzadores se combinaron para guiar a los Criollos a un triunfo, 5-0.

En este quinto partido en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, los Leones comenzaron la primera entrada con mayor agresividad que en los pasados dos partidos. Su primer ataque fue comandado por el campocorto Gabriel Cancel, quien conectó un enorme cuadrangular al primer lanzamiento del abridor de los Cangrejeros, Eduardo Rivera, para darle la ventaja a la novena 1-0. Fue la tercera carrera que permite Rivera en la serie, dos de ellas han sido mediante un cuadrangular.

El segundo churrascazo de los Leones se dio en la quinta entrada. Cancel llegó a la inicial mediante un boleto gratis, lo que provocó que Rivera fuera relevado por Andrew Baker. Ante el derecho vino el ataque de los sureños. Acto seguido, Jesmuel Valentín conectó un sencillo al predio derecho para colocar corredores en las esquinas. Baker retiró con ponche a Emmanuel Rivera antes de dar otro boleto a Alex Dickerson para congestionar el tráfico de camisas rojas y negras. Entonces, los Leones comenzaron a concretar con efectividad otro ataque en el partido. El receptor Sammy Hernández pegó un indiscutible por el cuadro para empujar la segunda anotación del partido para Ponce y Will Simoneit le siguió con un cuadrangular con las bases llenas, que fue ratificado en una revisión de jugada y amplió su ventaja 6-0.

Un sencillo de Matt Bottcher entre el jardín izquierdo y central en la octava entrada propició que Aldemar Burgos iniciara una veloz carrera al plato para marcar la séptima anotación de Ponce.

La derrota le perteneció a Rivera (1-1) luego que diera paso a dos carreras en su apertura de cuatro entradas. El zurdo propinó ocho ponches y regaló dos bases por bolas.

La serie final continúa el martes, 20 de enero de 2026, en el Estadio Hiram Bithorn a partir de las 7:00 p.m. El juego será transmitido por WAPA Deportes.