LBPRC: Ramón Vázquez no continuará como dirigente de los Criollos
La novena ya está en busca de su nuevo dirigente para la siguiente temporada.
PUBLICIDAD
Ramón Vázquez no continuará como dirigente de los Criollos de Caguas para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), informó este lunes el equipo en declaraciones escritas.
Vázquez dirigió a los Criollos en una etapa exitosa, en la que el equipo conquistó los campeonatos de las temporadas 2020-21 y 2021-22. No obstante, en su regreso no corrió con la misma suerte. Para la pasada campaña y la presente, la novena cayó en las series semifinales.
Vázquez explicó que su decisión responde a razones personales y familiares, y que desde hace tiempo tenía contemplado tomar un receso.
Relacionadas
“El plan desde hace tiempo era no continuar en la próxima temporada para dedicarle más tiempo a mi familia. Es la única razón por la que no voy a trabajar con los Criollos en la temporada 2026-27”, indicó Vázquez.
El vicepresidente de los Criollos, Arturo Ondina, agradeció su trabajo y aseguró que se encuentran en la búsqueda del nuevo piloto.
“Estamos agradecidos por la labor y el compromiso de Ramón Vázquez durante su tiempo con la organización. En estos momentos estamos en un proceso de evaluación para identificar y evaluar los candidatos que podrían estar asumiendo la posición de dirigente del equipo”, dijo Ondina.