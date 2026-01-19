Ramón Vázquez no continuará como dirigente de los Criollos de Caguas para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), informó este lunes el equipo en declaraciones escritas.

Vázquez dirigió a los Criollos en una etapa exitosa, en la que el equipo conquistó los campeonatos de las temporadas 2020-21 y 2021-22. No obstante, en su regreso no corrió con la misma suerte. Para la pasada campaña y la presente, la novena cayó en las series semifinales.

Vázquez explicó que su decisión responde a razones personales y familiares, y que desde hace tiempo tenía contemplado tomar un receso.

“El plan desde hace tiempo era no continuar en la próxima temporada para dedicarle más tiempo a mi familia. Es la única razón por la que no voy a trabajar con los Criollos en la temporada 2026-27”, indicó Vázquez.

El vicepresidente de los Criollos, Arturo Ondina, agradeció su trabajo y aseguró que se encuentran en la búsqueda del nuevo piloto.

“Estamos agradecidos por la labor y el compromiso de Ramón Vázquez durante su tiempo con la organización. En estos momentos estamos en un proceso de evaluación para identificar y evaluar los candidatos que podrían estar asumiendo la posición de dirigente del equipo”, dijo Ondina.