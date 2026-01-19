Las Pinkin de Corozal vencieron en cuatro parciales a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Rafael G. Amalbert en la jornada dominical de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Los marcadores del triunfo fueron 25-17, 35-37, 25-14 y 25-14.

Juncos logró igualar el partido a un set por bando tras resistir un avance de Corozal en la parte final del segundo parcial. Las Valencianas tomaron ventaja 20-16, pero un avance de 5-1 de las Pinkin niveló el marcador y abrió paso a un cierre dramático que se extendió hasta los 37 puntos.

PUBLICIDAD

Corozal llegó primero al punto de set (24-22) con ataque por zona dos de Jordan Iliff, pero Juncos respondió con dos tantos consecutivos: una infracción en la malla de Corozal y un bloqueo sobre Daly Santana.

Tras múltiples empates hasta el punto 35, las Valencianas cerraron el parcial con ataque de Alanis Orama por zona cuatro y un servicio directo de Marcelle Báez.

En los siguientes parciales, Corozal retomó el nivel mostrado en el primero y dominó convincentemente para asegurar los tres puntos del encuentro.

Caguas vence en cinco sets

En el coliseo Roger Mendoza, las Criollas de Caguas derrotaron alas Atenienses de Manatí en cinco parciales.

Ganaron por marcadores de 25-15, 26-28, 27-29, 25-15 y 15-12.

En el quinto set, Caguas tomó ventaja 10-5 tras un ataque fallido de Ariana Pagán por zona cuatro. Manatí reaccionó con un empuje de 7-2 que incluyó ataque de Karla Santos y un servicio directo de Pagán.

Sin embargo, las Criollas cerraron con tres puntos al hilo: ataque de Jenaisya Moore por zona cuatro y dos bloqueos consecutivos de Alexandra Sczech sobre Santos.

Caguas dominó el bloqueo 28-12, y 14 de esos fueron obra de la central Alba Hernández, quien igualó la marca histórica establecida por Jetzabel Del Valle Cruz en el 2000, cuando jugaba con las Criollas.

Del Valle Cruz forma parte del cuerpo técnico de Caguas, añadiendo un matiz especial al logro.

La acción de la LVSF continúa eL miércoles con dos partidos. Las Criollas versus las Leonas de Ponce en Caguas y las Pinkin entre las Atenienses en Corozal.