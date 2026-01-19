El dirigente de los Leones de Ponce, Andy González, no estará al mando del equipo por lo que resta de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ante los Cangrejeros de Santurce debido a compromisos previos con la organización de los Rockies de Colorado, confirmó a Primera Hora el gerente general de la novena, Edwin Rodríguez.

La ausencia de González ya era conocida por los propietarios del equipo desde inicios de la campaña.

“Ese compromiso lo tenía desde principio de temporada, porque las organizaciones (de MLB) hacen unas reuniones, lo que llaman un summit, que todo el personal de la organización, scout, coaches de Grandes Ligas y ligas menores se reúnen por tres o cuatro días", expresó Rodríguez.

“Ahí también tienen el fan fest de Grandes Ligas y ahí todo el mundo tiene que decir presente", agregó.

José “Tony” Valentín, quien se ha desempeñado como coach de banca, tomará las riendas del conjunto a partir de este martes, cuando los Leones visiten a los Cangrejeros en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan para el sexto juego del baile de coronación. Santurce domina 4-1 la serie.

Rodríguez, entonces, fungirá como coach de banca.

“Lo estaría apoyando como bench coach, pero Tony seguirá dirigiendo. Ha sido la mano derecha de Andy toda la temporada", sostuvo el gerente general.

Desde el pasado mayo, González, también Dirigente del Año de la LBPRC, es el coach de tercera base de los Rockies. Antes, se desempeñaba como asistente del coach de bateo.

El periodista Joseph Reboyras colaboró en esta historia.