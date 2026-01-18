Todo apunta a que este martes se puede escribir una nueva página en la historia del béisbol puertorriqueño.

El boricua Carlos Beltrán se encuentra en una posición privilegiada para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, con un 212 de las boletas contabilizadas hasta este domingo para un 89.2% de los votos, según el rastreo del analista Ryan Thibodaux.

La cifra no es oficial, pero sí revela que el manatieño está más cerca que nunca de la inmortalidad.

Beltrán atraviesa su cuarta aparición en la papeleta de votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), luego de tres años de espera en los que no logró el 75% requerido. En 2023, obtuvo 46.5% de los votos; en 2024, 57.1% y, en 2025, escaló a 70.3%.

PUBLICIDAD

Para el historiador deportivo Jorge Colón Delgado, el retraso en su ingreso a Cooperstown nunca estuvo relacionado con el talento o los méritos del manatieño.

“Yo entiendo que no se le está haciendo justicia. En situaciones normales, si él no hubiese tenido el problema del robo de señales, él hubiese entrado en la primera oportunidad porque es uno de los mejores 10 centerfielders de toda la historia. Los números los tiene, pero al cometer esa falta eso es lo que le ha atrasado su entrada a Salón de la Fama", manifestó Colón Delgado en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

“No fue antes porque estaba envuelto en el robo de señales y fue una sorpresa para todos. Como es un hombre ejemplar, que haya cometido esa falta, pues causó sorpresa entre la fanaticada y los periodistas”, agregó.

Este martes se anunciarán los resultados oficiales. De concretarse la elección, Beltrán se uniría a las leyendas boricuas Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

Beltrán tuvo una carrera prácticamente intachable durante 20 temporadas en las Grandes Ligas. No obstante, su imagen pública cambió cuando estuvo involucrado en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en 2017, una temporada en la que el equipo ganó la Serie Mundial. Fue la única sortija que ganó Beltrán, de 48 años, en su carrera en las Mayores.

Posteriormente MLB comprobó que los Astros utilizaron un sistema de robo de señales con el uso de tecnología y herramientas arcaicas en que golpeaban un zafacón en el dugout para trasmitir información al bateador de turno.

PUBLICIDAD

En el informe del Comisionado de Béisbol, Beltrán fue el único jugador parte de aquella novena que fue mencionado cuando se decretaron castigos y penalidades. El boricua estaba a semanas de comenzar a ejercer funciones por primera vez como dirigente de los Mets de Nueva York.

“No se le está haciendo justicia. Justicia sería si él no hubiese cometido esa falta y no lo hubiesen exaltado todavía. Esa es la injusticia, pero en el caso de Beltrán, él siempre tuvo los números. Fue un pelotero elite en su posición, pero le pasaron la factura a los periodistas”, dijo Colón Delgado.

Carlos Beltrán acumuló mejores números de poder bateando a lo zurdo, que a lo derecho, su mano natural, incluyendo 311 de sus 435 cuadrangulares. ( The Associated Press )

Beltrán encabeza históricamente a los peloteros puertorriqueños tanto en carreras impulsadas como en carreras anotadas, con 1,587 y 1,582, respectivamente.

A lo largo de su carrera tuvo un promedio de .279, conectó 435 jonrones y acumuló 312 bases robadas. Además, fue ganador del Premio de Novato del Año de la Liga Americana en 1999 con los Royals de Kansas City.

Por su parte, el también conocedor del béisbol, Jossie Alvarado entiende que Beltrán fue el blanco de los periodistas tras el escándalo de los Astros porque los demás jugadores involucrados recibieron inmunidad, incluyendo a Carlos Correa, José Altuve, George Springer y Alex Bregman.

No obstante, expresó que la justicia al otora guardabosque arribó el pasado año debido al gran por ciento que recibió en las votaciones. Estuvo a solo 19 votos del 75% requerido.

“La justicia a Beltrán se la hicieron en el 2025. A los periodistas darle un 70.3% casi le estaban asegurando su entrada para el 2026 porque es muy raro que en menos de cinco años de elegibilidad le den a un pelotero un 70%, y el próximo año le den solo uno, dos, tres o cuatro por ciento. Eso no pasa continuamente”, comentó Alvarado a este medio.

PUBLICIDAD

“Y ahí me hace pensar, que el 2025 como que le dijeron ‘aquí tienes la llave’”, añadió.

Alvarado cuestionó la inconsistencia de algunos votantes, señalando que hay periodistas que votan un año sí y otro no, alegando que “no necesita mi voto”. Para el experto, los que tienen el derecho al voto, en ocasiones, son guiados solo por la opinión.

“Yo los llamo como que son personas más de opinión, de cómo se sientan en esta época... Muy pocos como que se concentran en la calidad del pelotero, la calidad del ser humano y el impacto que tuvo”, sostuvo el historiador.

La posible exaltación de Beltrán valida una carrera extraordinaria como jugador ambidextro, guardabosque central de élite y figura histórica comparable con nombres como Mickey Mantle.

De hecho, de acuerdo a datos recopilados por Alvarado, Beltrán ocuparía el puesto número 13 de peloteros ambidextro en el recinto de Cooperstown.

El también puertorriqueño Roberto Alomar, que ostenta el tercer lugar de esa lista, y Beltrán serían los únicos con, al menos, 200 cuadrangulares y 300 bases robadas en el Salón de la Fama.

Beltrán durante el Spring Training del pasado año. ( Carlos Giusti/Staff )

Trasciende el terreno

Fuera de las estadísticas dentro del terreno, Beltrán también es ejemplo de buen ser humano, sus valores y su impacto social para Puerto Rico y el deporte lo confirman.

“Lo que a Beltrán lo ha ayudado mucho, que siempre ha sido un hombre recto, es un hombre que de leyes que se ha portado bien dentro y fuera del terreno. Tiene compromiso social”, comentó Colón Delgado.

Beltrán fue reconocido en el 2013 con el prestigioso Premio Roberto Clemente en las Mayores, galardón que destaca el impacto dentro y fuera del terreno.

PUBLICIDAD

Para el 2016, MLB estableció una nueva ley en que los 30 equipos debían tener un traductor bilingüe, tanto verbal como escrito. La norma fue impulsada por Beltrán cuando en el 2014 el exlanzador dominicano Michael Pineda fue sancionado por tener una sustancia extraña en su cuerpo -parecido a una pega- y no supo cómo desenvolverse con los periodistas estadounidenses por no entender el idioma.

“Una de las cosas que más me llama la atención a mí fue ese gesto desprendido de él, preocupado, empático con el pelotero... Él se fue preparando año tras año y cuando le llega la oportunidad que tiene voz, que es un veterano que lo van a escuchar, lo dijo”, explicó Alvarado, por su parte.

“Estas no son quejas vagas, son quejas genuinas, el aprovechó la oportunidad e hizo lo que todo ser humano debe hacer con el prójimo que es tratar de hacerle el camino más fácil. Yo digo, ‘Dios mío, creo que esto es el legado más grande que él va a dejar en el béisbol’”, continuó.

Futuro

Beltrán es actualmente gerente general del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y asistente especial del presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns.

Al entender de Alvarado, su nombre podría volver a sonar como posible dirigente en las Grandes Ligas.

Su entrada a Cooperstown podría abrirle definitivamente esa puerta, que se le cerró en 2020 sin pilotear un partido por el caso de robo de señales.

PUBLICIDAD

“El reúne todas las herramientas que debe tener un líder para poder manejar un equipo en el terreno de juego de las Grandes Ligas. Los Mets no le dieron la oportunidad por él ser un pelotero que tenía proyecciones de Salón de la Fama, que jugó con los Mets, que fue un pelotero de la franquicia y que es un pelotero que siempre ha estado ahí en la línea. Ellos lo entrevistaron y algo vieron en él. En algún momento, va a tener la oportunidad de dirigir”, aseguró Alvarado.

Beltrán es el gerente general de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Colón Delgado opinó, de otro lado, que Beltrán debería mantenerse en funciones administrativas.

“Yo no sería dirigente. Yo me concentraría en ser gerente general, pero la vida de Carlos Beltrán va a cambiar desde el 20 de enero en adelante cuando sea seleccionado al Salón de la fama, nada va a ser igual”, dijo.

“El va a tener una gama de oportunidades tremendas para crecer... Su vida cambia para siempre y para bien”, sentenció Colón Delgado.