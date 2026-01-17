Un cabezudo de Xander Zayas, confeccionado por el Taller La Borincana, capturó el viernes la atención de las miles de personas que acudieron a las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

La iniciativa buscó celebrar el boxeo como parte de la cultura puertorriqueña y extender la fiesta de pueblo hasta el 31 de enero, fecha de la pelea unificatoria por los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el puertorriqueño y el alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El combate a 12 asaltos marcará la primera ocasión desde 2020 en que Zayas se sube a un cuadrilátero en suelo boricua. El púgil, de 23 años, llegará al pleito invicto en 22 salidas, con 12 nocauts, mientras que Baraou presenta un récord de 17 victorias, nueve por la vía rápida, y una derrota.