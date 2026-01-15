El peleador dominicano Rohan Polanco está convencido de que el 31 de enero mostrará su mejor versión cuando se trepe al ensogado del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a enfrentar al mexicano Christian Gómez en la pelea coestelar de la velada de unificación entre el boricua Xander Zayas y Abass Baraou.

Polanco dejó claro que la confianza en sí mismo es absoluta, pues se dedicó a analizar su última pelea y corregir los errores que cometió ante el estadounidense Quinton Randall el pasado julio, aunque ganó por decisión unánime.

“Estoy ready para sacar lo mejor de mí y llevar el mejor Rohan Polanco esa noche”, compartió Polanco a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

“En este campamento me enfoqué en superarme a mí mismo, en cosas que me faltaban, y que me faltaron en la última pelea mía contra Randall. Esa siempre es mi meta, ser mejor cada día. Yo soy el mejor de las 147 (libras), el IQ que yo tengo a pocos boxeadores se la he visto. Me siento capacitado para ganarle a él por cualquier vía”, agregó.

Polanco, campeón intercontinental de las 147 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), admitió que la preparación ha sido larga. El peleador quisqueyano ha pasado los últimos cuatro a cinco meses en Springfield, Massachusetts, completamente concentrado en su campamento de entrenamiento. Sacrificó las festividades navideñas y de fin de año.

“Prácticamente vivo aquí en el campamento. Yo siempre busco lo mejor de las condiciones, estar ready 100%, sentirme bien físicamente y lo estoy gracias a Dios. Sé que esa noche vamos a salir con la victoria”, comentó el boxeador con marca invicta de 17 triunfos y 10 anestesiados.

Sin embargo, reconoció el reto que representa Gómez (23-6-1, 21 KO’s), a quien describe como un rival peligroso.

"Es un guerrero mexicano que viene a pelear. Es fuerte, aguerrido, tiene buena base y siento también que tiene un buen IQ, una buena defensa y será un buen reto para mí esta noche", dijo.

Fiesta en el “Choli“

Polanco no ocultó la motivación extra que representa formar parte de una de las carteleras más importantes del año en la isla. Baraou (17-1, 9 KO’s) expondrá su faja de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras Zayas (22-0, 13 KO’s) defenderá su título de la OMB.

“Se siente bien. Es una motivación doble por estar en esa gran cartelera como coestelar. Me siento preparado”, manifestó el dominicano.

Pelear en el Choliseo tiene un significado especial para el dominicano, quien desde niño escuchó historias sobre dicho escenario boricua.

“Desde pequeño he escuchado mucho eso del Choliseo. Estar ahí como coestelar me hace sentir feliz conmigo mismo, porque veo hasta dónde he llegado. Yo vengo de la República Dominicana, y a veces a nosotros los dominicanos nos dan pocas oportunidades, pero eso está cambiando. Ser una de esas caras que reciba una gran oportunidad me hace sentir muy bien”, relató.

Polanco no es ajeno al público puertorriqueño debido a indicó que durante su etapa como peleador amateur visitó la isla en varias ocasiones para competir.