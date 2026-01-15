San Juan. A menos de una semana de haber llegado a un acuerdo con los Yankees de Nueva York, el relevista puertorriqueño Fernando Cruz andaba con una sonrisa de oreja a oreja por los alrededores del Estadio Hiram Bithorn tras concluir el segundo juego de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) entre los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce.

No era de extrañar: su nuevo contrato le permitió evitar el arbitraje, al tiempo que aseguró $1.4 millones y una temporada más vistiendo el icónico uniforme de rayas del equipo de sus sueños.

“Agradecido con mi Padre Celestial siempre. Para mí es un honor y un placer volver a vestir la franela de los Yankees. Estoy bien agradecido con Dios y con mi familia. Estoy en un lugar donde es increíble jugar béisbol, así que mi palabra para describir todo esto es ‘agradecido’”, dijo el relevista puertorriqueño a preguntas de Primera Hora cerca de los camerinos de Santurce.

Cruz estaba en su primer año sujeto a arbitraje salarial, luego de cuatro campañas consecutivas en las Grandes Ligas. A sus 32 años, debutó en las Mayores con los Reds de Cincinnati y fue cambiado a los Yankees en la temporada anterior.

Su primer año en el Bronx fue uno sólido con una efectividad de 3.56, 72 ponches y dos rescates para una marca de 3-4 en 48 entradas trabajadas. Pese a esto, confesó que el proceso para pactar un nuevo acuerdo no fue sencillo.

“Nunca es fácil un arbitraje. En un arbitraje se discuten muchos números, hay muchas cosas y situaciones. No es lo que tú hagas realmente en el terreno, sino las comparables que tengan y fue un poquito tedioso, pero gracias a Dios llegamos al rango donde queríamos llegar y todo se dio bastante bien”, compartió el derecho, de 35 años.

“No hubo problemas, pero sí se tuvieron que ajustar un montón de cosas para llegar a lo que fue el número. Mi agente, Héctor Gómez, se preparó de una manera increíble. Le agradezco muchísimo por su vida y en verdad que fue un proceso bien bonito”, abundó.

Con su splitter, Cruz se convirtió en una de las principales figuras del bullpen del dirigente Aaron Boone y tuvo la oportunidad de treparse al montículo en momentos clave de la temporada regular y la postemporada, como cuando se encargó de sacar los tres outs de la séptima entrada del tercer juego de la serie de comodines de la Liga Americana contra los Red Sox de Boston.

De cara a otro año en Nueva York, el boricua vislumbra otra campaña en la que pueda vivir nuevamente situaciones como esa, en la que desató una eufórica celebración que le dio la vuelta al mundo.

“Nueva York es la capital del béisbol. Eso no es de discusión. Estar allí y representar esos colores es un honor para mí. Es el equipo que sigo desde pequeño, así que para mí es un sueño estar allí todos los días”, sostuvo el relevista.

“No hay ninguna motivación extra porque jugar para el equipo de mis sueños es algo que no se pone viejo. Cada vez que llego al parque disfruto de poder ponerme la camiseta y de ayudarlos a alcanzar lo que queremos, que es ganar una Serie Mundial”, continuó.

Tras renovar con los Yankees, lo próximo en la agenda de Cruz podría ser el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

A la espera del visto bueno de los Yankees para el Clásico

El derecho confirmó que su nombre fue incluido en la lista de 35 peloteros elegibles para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 que entregó la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) a MLB en diciembre.

No obstante, está a la espera del visto bueno de los Bombarderos del Bronx. Cruz se perdió dos meses de la campaña anterior debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

“En nombre de Dios, mi nombre está ahí. Los Yankees tomarán la mejor decisión para mí y mi carrera, pero mi deseo es pitchar en el Clásico y más todavía en esta edición porque será en Puerto Rico. Yo estoy totalmente disponible y listo para representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial”, afirmó.

El corte final de las plantillas de cada país que participará en el Clásico deberá hacerse a más tardar el 3 de febrero.