San Juan. Los Cangrejeros de Santurce han picado dos veces, mientras que los Leones de Ponce aún no han rugido en lo que va de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Después de dejarlos sobre el terreno en el primer juego con un batazo de Rubén Castro la noche anterior, Santurce volvió a derrotar a Ponce el martes en el Estadio Hiram Bithorn para tomar una ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la pelota invernal.

Esta vez, los Cangrejeros no necesitaron anotar de forma dramática en la novena entrada porque marcaron ocho carreras frente al cuerpo monticular de los Leones, que venía de limitar a los Gigantes de Carolina a dos carreras limpias en los últimos cinco partidos de la semifinal B.

Rumbo al tercer encuentro, Andy González, dirigente de Ponce, reconoció que los rojinegros no mostraron su mejor versión en los primeros dos duelos en el Hiram Bithorn, pero confía en que reaccionarán cuando la final se traslade este jueves al Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

“Obviamente, nadie quiere empezar una serie final abajo 2-0. No jugamos nuestro mejor juego en ese segundo partido en el Hiram Bithorn, pero son cosas que van a pasar. Vamos para Ponce mañana y nos toca ejecutar, porque no estamos jugando bien. Estamos cometiendo muchos errores, tanto en las bases como ofensivos, y esas son las cosas que nos han costado”, expresó González a Primera Hora .

“Los errores vienen después de los innings largos. Estamos dándoles muchas bases por bolas a los bateadores que no queremos que estén en base y ese es el alma del equipo de Santurce, eso es lo que los lleva a ellos al momentum. Cuando llegan a base muchachos como (Jeremy) Arocho, (Rubén) Castro y (Johneshwy) Fargas, eso es lo que les da vida a ellos y lo hicieron en estos dos juegos a plenitud”, abundó.

Bryant Salgado, lanzador de los Leones de Ponce, durante el primer juego de la final de la LBPRC. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los Leones otorgaron 12 bases por bolas y 16 sencillos en los primeros dos juegos de la final, mientras que concedieron 33 boletos y 34 imparables en los siete partidos de la semifinal ante Carolina. González, aunque reconoce el talento de los bateadores de Santurce, cree que esta es una situación que los lanzadores de Ponce pueden corregir si son más agresivos en la zona.

“Es que estamos dando muchas bases por bolas, no es que ellos estén haciendo algo diferente. Creo que debemos atacar la zona un poquito más y pitchar sin miedo. Sabíamos que esto podía pasar. Ahora es ir a Ponce y hacer los ajustes necesarios, como lo hemos hecho todo el año”, opinó.

Con una ventaja de 2-0, los Cangrejeros podrían acabar la serie al mejor de nueve juegos en Ponce, ya que los próximos tres partidos se jugarán en el “Paquito” Montaner por el uso del estacionamiento del Hiram Bithorn durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Ir a Ponce con la misma energía”

A pesar de estar a tres victorias del campeonato, Omar López, mánager de los Cangrejeros, considera que la reanudación de la final este jueves marcará a su vez el inicio de una nueva serie.

“Honestamente, estas dos victorias no nos ponen en ninguna posición”, contestó López a preguntas de este medio, luego del tercer desafío. “Para mí, es como si estuviésemos comenzando la serie, 0-0. Ellos saben cuál es la misión: ir juego a juego. Ya esto se acabó. Hay que mañana (miércoles) tomar un merecido descanso empezar de nuevo para ir a Ponce con la misma energía y mentalidad”.

“Tenemos que seguir jugando buen béisbol porque, gracias a Dios, las cosas han salido bien. Creo que el plan funcionó: había que tener paciencia en el plato con Ortiz hasta que entrara en la zona con pitcheos. Funcionó y capitalizamos”, continuó.

Johneshwy Fargas, al centro, celebra con sus compañeros de los Cangrejeros de Santurce. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Orlando Ortiz-Mayr, abridor de los Leones, se bajó el martes del montículo luego de dar paso a cinco de las ocho carreras de los Cangrejeros en apenas 1.2 entradas. La lluvia de hits que recibió Ortiz-Mayr en la parte baja del segundo capítulo obligó a González a mover el bullpen desde temprano, y el resto fue historia.

No obstante, Santurce no jugó su mejor béisbol esta temporada en el sur. Además de ganar la serie particular (5-3), los Leones dominaron, 3-1, a los Cangrejeros en el “Paquito” Montaner, por lo que González piensa que la manada volverá a desafiar los pronósticos, como lo ha hecho a lo largo de la campaña.

“No sería lo ideal caer abajo 3-0, pero tampoco sería el final del camino. El equipo de nosotros se ha caracterizado todo el año porque no se quita y vamos a seguir peleando hasta el final. Este es el primero que gane cinco, no el primero que gane cuatro. Todavía estamos bien e iremos al ‘Paquito’ con la cabeza en alto”, señaló el piloto de los rojinegros.

López, en cambio, admitió que Ponce simplemente fue mejor la mayoría de las veces que se vieron las caras durante la temporada regular. Después de todo, se trata de las novenas que terminaron la regular en la primera y segunda posición del escalafón liguero.

Collin Wiles abrirá el tercer partido por Santurce, mientras que Jackson Goddard será el iniciador de Ponce. Wiles registró una efectividad de 1.74, con nueve ponches y cuatro bases por bola, en 20.2 entradas durante la regular. Goddard toleró un promedio de 1.54 carreras limpias, con 22 retirados y 15 boletos, en 23.1 episodios.

El tercer encuentro de la final de la LBPRC comenzará a las 7:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.