Arranca la preventa de boletos para el Premundial de Baloncesto Femenino en Puerto Rico
La fase que se extenderá hasta el 28 de enero es exclusiva para clientes de Banco Popular.
La preventa de boletos para el Torneo Premundial de Baloncesto Femenino que se celebrará del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya está en marcha y se extenderá hasta el 28 de enero.
La preventa es exclusiva para clientes de Banco Popular, quienes recibirán un 15% de descuento en los primeros 1,000 boletos al pagar con tarjeta de crédito o débito ATH de Popular o en la boletería del coliseo. El descuento aplica tanto a boletos individuales como a paquetes que incluyen los tres partidos diarios.
“Este es un evento histórico para el baloncesto femenino y para Puerto Rico”, dijo Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. “Queremos que la fanaticada aproveche esta oportunidad y sea parte de una competencia de primer nivel”.
Los boletos individuales tienen precios desde $15 en el nivel superior hasta $250 en courtside. Los paquetes de partidos están disponibles desde $60 hasta $1,000, dependiendo de la localidad.
El torneo contará con las selecciones de Nueva Zelanda, España, Italia, Senegal, Estados Unidos y el anfitrión Puerto Rico. Se espera la participación de figuras destacadas del baloncesto femenino internacional, como Caitlin Clark, Angel Reese y Kelsey Plum.
Puerto Rico estará encabezado por las veteranas Pamela Rosado y Tayra Meléndez, quienes liderarán al equipo local en busca de uno de los boletos mundialistas.
Aunque Estados Unidos ya está clasificado, el Premundial otorgará tres plazas adicionales a la Copa del Mundo, aumentando la importancia de cada encuentro.
El Mundial se disputará del 4 al 13 de septiembre de 2026 en Berlín, Alemania.