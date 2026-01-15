La preventa de boletos para el Torneo Premundial de Baloncesto Femenino que se celebrará del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya está en marcha y se extenderá hasta el 28 de enero.

La preventa es exclusiva para clientes de Banco Popular, quienes recibirán un 15% de descuento en los primeros 1,000 boletos al pagar con tarjeta de crédito o débito ATH de Popular o en la boletería del coliseo. El descuento aplica tanto a boletos individuales como a paquetes que incluyen los tres partidos diarios.

“Este es un evento histórico para el baloncesto femenino y para Puerto Rico”, dijo Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. “Queremos que la fanaticada aproveche esta oportunidad y sea parte de una competencia de primer nivel”.

Los boletos individuales tienen precios desde $15 en el nivel superior hasta $250 en courtside. Los paquetes de partidos están disponibles desde $60 hasta $1,000, dependiendo de la localidad.

El torneo contará con las selecciones de Nueva Zelanda, España, Italia, Senegal, Estados Unidos y el anfitrión Puerto Rico. Se espera la participación de figuras destacadas del baloncesto femenino internacional, como Caitlin Clark, Angel Reese y Kelsey Plum.

Puerto Rico estará encabezado por las veteranas Pamela Rosado y Tayra Meléndez, quienes liderarán al equipo local en busca de uno de los boletos mundialistas.

Aunque Estados Unidos ya está clasificado, el Premundial otorgará tres plazas adicionales a la Copa del Mundo, aumentando la importancia de cada encuentro.

El Mundial se disputará del 4 al 13 de septiembre de 2026 en Berlín, Alemania.