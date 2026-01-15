Dallas. Jamal Murray anotó 33 puntos y los Nuggets de Denver se mantuvieron firmes para lograr una victoria de 118-109 sobre los Mavericks de Dallas, quienes estuvieron sin Cooper Flagg en la segunda mitad después de que el novato, primera selección general, se torciera el tobillo izquierdo el miércoles por la noche.

Los Nuggets estaban cómodamente al frente cuando Flagg se torció el tobillo al tropezar en la cancha tras ser sancionado con una falta mientras defendía a Peyton Watson con 6:01 restantes en el segundo cuarto.

Flagg cojeó hacia el vestuario, pero regresó y jugó los últimos 2:35 antes del descanso. No salió para la segunda mitad antes del anuncio de que no volvería a jugar esa noche. El ex destacado de Duke, de 19 años, anotó seis puntos en 15 minutos.

PUBLICIDAD

Aaron Gordon sumó 22 unidades y Watson añadió 18 para Denver.

Naji Marshall anotó 24 puntos y Brandon Williams tuvo 20 para Dallas, que tuvo su peor porcentaje de la temporada desde la línea de tres puntos con un 14.7% (cinco de 34).

Dallas había reducido un déficit de 23 puntos a cinco al inicio del cuarto período con un triple del novato Ryan Nembhard cuando el ex Maverick Tim Hardaway respondió con un triple para iniciar una racha de 13-2 que puso a Denver al frente 101-85. Murray culminó la racha con un triple.

Los Mavericks se acercaron a seis en el último 1:12 antes de que Murray encestara un tiro justo por encima de la línea de tiros libres y Gordon anotara un par desde la línea de castigo.

Los Mavericks descartaron a Daniel Gafford en la segunda mitad debido a un esguince en el tobillo derecho que ha molestado al pívot titular la mayor parte de la temporada.

DeRozan sube al 22do sitio en la lista histórica de anotadores

DeMar DeRozan anotó 27 puntos para ascender al 22do puesto en la lista de máximos anotadores en la historia de la NBA, y los Kings de Sacramento doblegaron el miércoles 112-101 a los Knicks de Nueva York.

Los Kings (11-30) ganaron su tercer partido consecutivo, arruinando el regreso del entrenador de los Knicks, Mike Brown, quien hizo su primera aparición en Sacramento desde que fue despedido abruptamente a principios de la temporada 2024-25.

Mikal Bridges anotó 19 puntos por los Knicks, que jugaron la mayor parte de la noche sin Jalen Brunson.

PUBLICIDAD

Brunson se lesionó el tobillo derecho y salió cojeando de la cancha después de anotar cuatro puntos en cinco minutos.

DeRozan, seis veces elegido al Juego de Estrellas y que participa en su 17ª temporada en la NBA, acertó siete de 16 disparos con un triple y 12 de 13 tiros libres. Eso le dio al jugador de 36 años un total de 26,077 puntos en su carrera, superando al miembro del Salón de la Fama Kevin Garnett.

Garnett tuvo 26.071 puntos a lo largo de 21 temporadas en la NBA.

OG Anunoby anotó 15 puntos y Karl-Anthony Towns sumó 13 para Nueva York.

Leonard anota 33 puntos

Kawhi Leonard anotó 33 puntos y James Harden agregó 22 a la causa de los Clippers de Los Ángeles, quienes extendieron a cuatro su seguidilla de victorias al doblegar el miércoles 119-105 a los Wizards de Washington.

Yanic Konan Niederhauser anotó 16 puntos y Jordan Miller agregó 11 con 10 rebotes por los Clippers, quienes mejoraron a 11-2 desde el 20 de diciembre después de comenzar la temporada 6-21.

La victoria se logró sin el pívot titular Ivica Zubac (tobillo) ni el alero titular John Collins (ingle), mientras que Leonard (tobillo) tenía una restricción de minutos. Leonard terminó atinando siete de 11 tiros de tres puntos en 30 minutos.

Kyshawn George anotó 23 puntos y Khris Middleton agregó 17 para los Wizards, quienes perdieron su cuarto duelo consecutivo y cayeron a 0-2 en una gira de cuatro visitas.

Marvin Bagley III anotó 15 puntos con 11 rebotes por Washington, que permaneció con una plantilla reducida después de que CJ McCollum y Corey Kispert fueron canjeados el viernes y la nueva incorporación Trae Young (rodilla, cuádriceps) sigue fuera.

Young será reevaluado después del receso del Juego de Estrellas.

Los Wizards se vieron aún más mermados cuando el pívot Alex Sarr fue expulsado con 1:45 minutos restantes antes del medio tiempo tras recibir su segunda falta técnica del encuentro.