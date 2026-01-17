Stephanie Piñeiro podría convertirse en campeona mundial este año, luego de que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenara el inicio de negociaciones entre el equipo de la púgil bayamonesa y el de la monarca galesa de peso wélter (147 libras), Lauren Price.

El organismo notificó a ambas partes que tienen hasta el 16 de febrero para alcanzar un acuerdo, mientras que el combate mandatorio deberá celebrarse antes del 6 de abril, informó este viernes Universal Promotions Boxing.

Piñeiro, quien está invicta en 10 salidas con tres nocauts, se proclamó campeona interina de la AMB cuando noqueó el pasado 12 de septiembre a la canadiense Marie Pier Houle en apenas dos asaltos. Luego, defendió con éxito el título al imponerse por decisión unánime sobre la argentina Anahí Sánchez el 22 de noviembre.

Price, por su parte, posee los cinturones de esta división de la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB) después de ganar por decisión unánime un combate unificatorio contra la británica Natasha Jonas el 7 de marzo. La galesa tampoco ha sufrido derrotas en nueve combates, de los cuales dos ganó por la vía rápida.