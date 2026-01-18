Los Cafeteros de Yauco se impusieron este sábado en otro intenso juego que se definió en cinco parciales ante los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras para tomar una ventaja de 2-0 en la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Yauco defendió su cancha con marcadores de 25-19, 20-25, 25-18, 20-25 y 15-13. El tercer partido del baile de coronación será este lunes en el Coliseo Luis Aymat Cardona, donde San Sebastián no pierde desde el 11 de agosto de 2024, cuando cayó precisamente frente a los Cafeteros.

El primer encuentro de la serie, marcado por una trifulca provocada por un fanático, se disputó en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo, de Lares, debido a que el hogar de los Caribes no estaba disponible por las Fiestas Patronales de San Sebastián.

Brandon Rattray fue el líder en anotación del sexteto de la “Ciudad del Café” con 16 puntos, todos en ataques. Le siguió Diego Negrón con 12 unidades. Sin embargo, Kevin Rodríguez condujo la ofensiva al repartir 32 asistencias, mientras que Arnel Cabrera aportó 20 pases y 17 defensas.

Juan Felipe Castañeda, refuerzo de Yauco, terminó con nueve unidades después de lesionarse la rodilla en el inicio del tercer set.

Por los Caribes, el mejor fue Corey Chavers con 22 tantos, 19 en remates, dos en bloqueos y uno en saque. Pelegrín Vargas también se destacó con 14 puntos, todos en ataques, y 30 pases.