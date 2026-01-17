Las campeonas defensoras Criollas de Caguas inauguraron la temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) con una victoria cómoda en sets corridos sobre las Valencianas de Juncos, en el único partido celebrado el sábado en el Coliseo Roger Mendoza.

Caguas se impuso con parciales de 25-16, 25-18 y 25-16 para sumar los tres puntos disponibles del encuentro y celebrar en grande su noche inaugural ante su fanaticada.

La jornada fue dedicada por la Federación Puertorriqueña de Voleibol a la exvoleibolista Ivonne Pérez, una de las figuras más influyentes en la historia del voleibol femenino en la Isla. Reconocida por su versatilidad como jugadora universal y por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, Pérez marcó un antes y un después en la disciplina. En 1986 se convirtió en la primera voleibolista puertorriqueña en reforzar un club europeo, al integrarse al Tormo Barberá de Xàtiva, en España, abriendo las puertas para que futuras generaciones de atletas boricuas compitieran en ligas internacionales.

Desde el silbato inicial, las Criollas dominaron el encuentro con un servicio agresivo que puso en aprietos la recepción de Juncos y les permitió controlar el ritmo del partido. Tras ganar los primeros dos parciales, Caguas tomó ventaja temprana de 8-4 en el tercero y no volvió a mirar atrás.

Un error en el servicio de Kelly Sánchez amplió la diferencia a 18-12, mientras que un bloqueo sobre Emily Elliott colocó el marcador 21-15, dejando el set prácticamente decidido. Las Criollas alcanzaron el punto de set 24-16 luego de un ataque desviado por el centro de Alexa Barral y sellaron el triunfo en la siguiente jugada, cuando Diana Trujillo atacó con efectividad por la zona dos para hacer picar el balón en la zona uno de las Valencianas.

En las estadísticas colectivas, Caguas superó a Juncos 43-34 en ataques, 9-3 en bloqueos, 4-1 en servicios directos y 85-68 en defensas. Juncos dominó 33-17 en pases y 14-13 en asistencias.

La ofensiva cagüeña fue liderada por Jenaisya Moore, con 18 puntos, y Alexandra Sczech, con 15. Por Juncos, Leandra Mangual aportó 10 unidades. Las Valencianas cayeron a marca de 0-1, sin puntos acumulados.

La acción de la LVSF continúa el domingo con dos encuentros: Caguas recibirá a las Atenienses de Manatí y las Pinkin de Corozal visitarán a Juncos en la cancha Rafael G. Amalbert. Ambos partidos comenzarán a las 7:00 p.m.