A solo días de conocer si será el sexto puertorriqueño inmortalizado en Cooperstown, Carlos Beltrán mantiene una tendencia favorable entre los electores de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) que decidirán la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol.

El exguardabosques puertorriqueño amaneció el sábado con un 89.4% de los votos entre las 208 boletas contabilizadas hasta ahora por Ryan Thibodaux, un fanático del béisbol que desde hace casi dos décadas lleva en tiempo real el cómputo de las votaciones, según los periodistas publican sus papeletas.

De las 208 boletas registradas, 198 se hicieron públicas con el nombre del elector, mientras que las 10 restantes permanecen anónimas. Beltrán suma 186 votos entre esas 208 papeletas, lo que representa el 49.1% de los electores que participaron este año en el proceso.

Thibodaux estima que este año se emitieron 404 votos, por lo que Beltrán necesitará al menos 318 para alcanzar el 75% requerido y ser exaltado al Salón de la Fama. Con eso en mente, el manatieño, de 48 años, depende del respaldo de 132 periodistas más para cumplir con el mínimo requerido y unirse a Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar, Iván “Pudge” Rodríguez y Edgar Martínez en el pabellón de inmortales.

Este próximo martes se anunciarán los resultados oficiales. Por costumbre, un sector de los votantes no hace públicas sus papeletas, por lo que ese día el porcentaje de Beltrán podría verse afectado. El año pasado recibió el 80.5% de los votos publicados previo al anuncio y, una vez se divulgaron los resultados finales, quedó fuera tras caer a 70.3%. Solo necesitaba 19 votos más para llegar al 75% requerido, luego de recibir el respaldo de 277 reporteros, cuando el umbral de entrada estaba fijado en 296 votos.

Sin embargo, este es su cuarto año de elegibilidad y, desde que apareció por primera vez en las boletas, el apoyo de los electores ha ido en aumento. En 2023, obtuvo 46.5% de los votos, una cifra lejos del 75% requerido para entrar a Cooperstown. En 2024, ese porcentaje se elevó a 57.1% y, en 2025, escaló a 70.3%.

Así las cosas, Beltrán ha registrado aumentos de más de 10% en el apoyo de los votantes año tras año, lo que lo perfila como un fuerte candidato para formar parte de la Clase 2026. La realidad es que los números para entrar a Cooperstown los tiene. En 20 temporadas en las Grandes Ligas, bateó .279, conectó 2,725 imparables, sacudió 435 cuadrangulares, remolcó 1,587 carreras, anotó 1,582 y robó 312 bases, cifras que reflejan cómo combinó poder con velocidad a lo largo de su carrera.

Desde su primera campaña con los Royals de Kansas City, mostró su talento en el terreno y fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana en 1999. Su consistencia lo llevó a ser incluido en nueve Juegos de Estrellas, mientras que su defensa en los jardines le valió tres Guantes de Oro y su producción con el madero le hizo ganar dos Bates de Plata.

Beltrán terminó su carrera en 2017 alzando el campeonato de la Serie Mundial con los Astros de Houston, un título empañado por el escándalo de robo de señales. El puertorriqueño fue el único pelotero activo mencionado en el informe oficial de MLB, lo que afectó su candidatura para el Salón de la Fama ahora que aparece en las boletas.