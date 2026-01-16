El puertorriqueño Yadier Molina ha sido designado Dirigente del Año de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, un reconocimiento que destaca el impacto inmediato del exreceptor y futuro miembro del Salón de la Fama con los Navegantes del Magallanes.

Molina asumió las riendas del club en medio de una complicada situación, cuando el equipo atravesaba un arranque de 8-15 y parecía fuera de contienda.

Bajo su mando, Magallanes cambió el rumbo de la temporada jugando el resto del trayecto para 20-12. Con ajustes puntuales, manejo del pitcheo y un mensaje claro dentro del clubhouse, los Navegantes cerraron la fase regular con récord de 29-27 y lograron avanzar a la postemporada. La recuperación fue una de las más notables del torneo.

El desempeño de Molina fue respaldado de forma contundente en la votación del premio “Chico” Carrasquel. Recibió 36 votos al primer lugar y acumuló 128 puntos para quedarse con la distinción. El segundo puesto fue para Asdrúbal Cabrera, dirigente novato que devolvió a Caribes de Anzoátegui al Round Robin, mientras que César Izturis finalizó tercero.

Lipso Nava y Henry Blanco también obtuvieron votos, según reporta el portal venezolano Meridiano.com.

Los Navegantes, de paso, juegan para 3-5 en el round robin del torneo, una fase de seis equipos que busca los dos finalistas del campeonato. Al momento están en la cuarta posición, a dos partidos del último boleto semifinalista.