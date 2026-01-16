Yohandy Morales y Nelson Velázquez se fueron para la calle para guiar el jueves a los Cangrejeros de Santurce a una victoria, 6-3, sobre los Leones de Ponce en el tercer juego de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), celebrado en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Con este resultado, Santurce aumenta su ventaja en la serie final a 3-0. El tercer partido se llevará a cabo este viernes en el hogar de los Leones a partir de las 7:00 p.m. Será transmitido por WAPA Deportes, la aplicación móvil del organismo y el canal de YouTube de los Leones.

Los Cangrejeros iniciaron el partido mostrando su habitual agresividad en las bases y su primera anotación les llegó sin haber conectado un indiscutible en el “Paquito” Montaner.

El abridor de los Leones, Jackson Goddard, comenzó el partido concediendo dos boletos gratis, a Jeremy Arocho y Rubén Castro, para darle vida a la primera amenaza de los crustáceos.

El importado dominó con ponche a Yohandy Morales, mientras que Arocho se estafó la antesala para colocarse a 90 pies del plato. Entonces, con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Nelson Velázquez guió al plato a Arocho y Santurce colocó la pizarra 1-0 en la primera entrada.

Esas fueron las únicas dos bases por bolas que regaló Goddard en el partido. Durante las siguientes dos entradas, el derecho retiró a cinco bateadores por la vía del ponche antes de tolerar cuatro indiscutibles de forma consecutiva, dos de ellos de largo metraje.

Luego de dos out, Rubén Castro conectó un sencillo y Morales lo remolcó con un cuadrangular por el jardín central que aumentó la ventaja de Santurce 3-0. Rápidamente Velázquez, como el bateador designado, se hizo sentir y con otro cuadrangular les dio la cuarta carrera a los crustáceos.

Mientras los maderos de los Cangrejeros, Colin Wiles mantenía a raya a los Leones desde la lomita. El derecho lanzó cuatro entradas, en las que no admitió carreras. Toleró cinco hits y propinó igual cantidad de ponches.

Detrás de él vino Andrew Baker (1-0) y se agenció el triunfo al no permitir carreras en su relevo de dos entradas y retirar a dos bateadores por la vía del ponche.

Santurce marcó dos carreras más con un toque de Arocho y un doble de Morales para irse en escapada 6-0 en la séptima entrada.

La manada produjo un ramillete de tres carreras ante el relevo de Miguel Mejía en la octava entrada. Primero, Jesmuel Valentín y Emmanuel Rivera conectaron sencillos al inicio de la tanda ofensiva.

Después, Will Simoneit y Matt Batten los empujaron a anotar con un inatrapable y un elevado de sacrificio al predio derecho, respectivamente, para que Ponce se acercara 6-2.

Con ese panorama en el marcador y corredores en las primeras dos almohadillas, Mejía fue sustituido por Luis Quinones. El derecho fue recibido con indiscutibles del bateador emergente Kevin Santa y Matt Botcher para que entrara una carrera más y los Leones acortaran a la mitad su distancia en el pizarrón 6-3.

A los Leones les falló el bateo oportuno ante los brazos de Santurce. Conectaron 12 indiscutibles, seis más que Santurce, y dejaron a 11 corredores en circulación.

El revés le perteneció a Goddard (0-1) al darle paso a cuatro anotaciones en seis episodios. Recetó seis ponches y le conectaron cinco hits.