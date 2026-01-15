La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) presentará este viernes la duodécima edición de la Copa de Campeones, evento que servirá de antesala para la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

La sede del torneo de pretemporada es el Estadio Mariano “Niní” Meaux, hogar de los campeones Mulos de Juncos.

El primer juego será entre los finalistas Leones y Mulos a las 8:00 p.m. Será el primer reencuentro de ambas novenas desde que Juncos se coronó campeón por undécima ocasión en agosto de 2025.

La Copa de Campeones comenzará el viernes y se extenderá hasta el 25 de enero, con formato de eliminación sencilla y una ronda de perdedores.

El grupo de equipos participantes, campeones de cada sección, es encabezado por los monarcas y anfitriones Mulos. También, estarán los subcampeones Leones de Patillas, los Pescadores del Plata de Comerío, Peces Voladores de Salinas, Patrulleros de San Sebastián, Guardianes de Dorado, Arenosos de Camuy y Petroleros de Peñuelas.