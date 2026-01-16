La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) identificó este viernes al fanático que invadió la cancha del Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, al concluir el primer juego de la serie final entre los Cafeteros de Yauco y los Caribes de San Sebastián, y le prohibió indefinidamente la entrada a partidos del torneo.

“Ya lo identificamos y le prohibimos la entrada indefinidamente a las canchas de la liga”, confirmó el licenciado Jaime Vázquez, director de torneo de la LVSM, a Primera Hora .

El individuo, además de entrar al tabloncillo sin autorización, increpó al dirigente de los Caribes, Marcos “Chamo” Liendo, después de que un bloqueo sellara la sorpresiva victoria de Yauco en cinco parciales. Esto desató una trifulca en la que los jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos se vieron involucrados.

PUBLICIDAD

Esto fue lo que ocurrió anoche al terminar el primer juego de la final de la LVSM entre Yauco y San Sebastián. Un fanático, aparentemente de Lares, entró a la cancha y confrontó al dirigente de los Caribes, Marcos “Chamo” Liendo. @primerahora pic.twitter.com/Rd8KquiGJ4 — Joseph Reboyras (@Reboyras_) January 16, 2026

Vázquez también expresó que se comunicó con la gerencia de Yauco y San Sebastián para que reforzaran la seguridad durante el resto de la serie, que se disputará al mejor de siete encuentros. En el momento de los hechos, solo había dos integrantes del personal de seguridad de los Caribes cerca de Liendo.

“Se les ordenó a ambos equipos redoblar la seguridad. Ayer había seguridad allí y eso es parte de lo que hablé con los apoderados, especialmente con San Sebastián. Justamente en ese momento, había dos guardias privados de San Sebastián a dos pies de distancia de la mesa de anotaciones”, explicó el director de torneo de la LVSM.

“Parece que se envolvieron con otras cosas en lugar de atender este asunto del fanático. A lo mejor le dieron prioridad a los árbitros, pero los árbitros tenían su propia seguridad. Si uno de esos dos guardias de San Sebastián se colocaba rápido entre medio del fanático y el dirigente, esto se evita”, abundó.

Los Caribes jugaron como locales en el Coliseo Félix Méndez Acevedo porque el Coliseo Luis Aymat Cardona estaba siendo utilizado para las Fiestas Patronales de San Sebastián. Allí, el sexteto del “Pepino” no pierde desde el 11 de agosto de 2024, cuando precisamente cayeron ante los Cafeteros. Sin embargo, se espera que puedan regresar a San Sebastián este lunes para el tercer juego.

“Por esta situación especial, en la que San Sebastián tuvo que utilizar el coliseo de Lares como cancha local, parece que no pudieron coordinar con Unidad Táctica y no tenían el apoyo que normalmente tienen con la Policía en San Sebastián”, comentó Vázquez.

Antes de volver a San Sebastián, los Caribes buscarán el sábado empatar la serie final, cuando visiten a los Cafeteros en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco. El primer partido fue sumamente cerrado con marcadores de 20-25, 25-18, 25-18, 25-27 y 24-26, por lo que se espera otro clásico entre estos dos equipos.