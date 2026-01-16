Los Cafeteros de Yauco sorprendieron el jueves a los Caribes de San Sebastián al salir victoriosos en cinco dramáticos parciales del Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo, de Lares, en el primer juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Yauco ganó uno de los mejores partidos en años recientes con marcadores de 20-25, 25-18, 25-18, 25-27 y 24-26. Sin embargo, el encuentro fue empañado por una trifulca que se desató en el tabloncillo segundos después de haber terminado el encuentro.

Justo cuando los Cafeteros bloquearon un ataque de los Caribes para asegurar el triunfo, un fanático entró a la cancha e increpó al dirigente de San Sebastián, Marcos “Chamo” Liendo. David Chaparro, gerente general de los campeones defensores, intentó intervenir, pero terminó teniendo un intercambio de empujones con el entrenador de Yauco, Abel Franceschi. Acto seguido, los jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos se enfrascaron en un enfrentamiento dentro del tabloncillo.

Marcos "Chamo" Liendo, dirigente de los Caribes de San Sebastián, en el primer juego de la final de la LVSM contra los Cafeteros de Yauco. ( LVSM / Heriberto Rosario )

Jaime Vázquez, director del torneo de la LVSM, dijo a Primera Hora que el altercado está bajo investigación y aclaró que, según algunas versiones, la persona que confrontó a Liendo es un fanático de los Patriotas de Lares y no de los Cafeteros.

De ser identificado, la liga le prohibirá la entrada a esta persona a todos los juegos por el resto de la serie. Asimismo, el director de torneo aclaró que ningún integrante de los Cafeteros ni de los Caribes será suspendido por este incidente.

“No (serán suspendidos) porque fíjate ya el juego había terminado y la mayoría lo que estaba era tratando de evitar y separando. Lo que estamos buscando es identificar a ese fanático”, expresó Vázquez a este medio.

En un partido que parecía no tener fin, Juan Felipe Castañeda lideró la ofensiva de Yauco con 22 puntos, 19 en ataques, dos en bloqueos y uno en servicio directo. Le siguieron Diego Negrón con 17 unidades e Iván Fernández con 12. Kevin Rodríguez terminó con 29 asistencias y Arnel Cabrera con 22 pases.

Por San Sebastián, el mejor fue Pelegrín Vargas con 19 tantos, 18 en remates y uno en bloqueo. Pedro Nieves también aportó 14 puntos, mientras que Anthony Negrón sumó 12.

El segundo juego de la final de la LVSM será este sábado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.