Kyle Tucker acordó un contrato de cuatro años y $240 millones con los Dodgers de Los Ángeles, según una persona familiarizada con el acuerdo, lo que refuerza las posibilidades del equipo de obtener un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Tucker puede rescindir el contrato después del segundo y tercer año, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves por la noche porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico.

El valor anual promedio de $60 millones de Tucker sería el segundo más alto en la historia del béisbol, sin tener en cuenta el dinero diferido, detrás de los $70 millones de dólares de Shohei Ohtani en su acuerdo de 10 años con los Dodgers que se extiende hasta 2033.

Tucker se convierte en el último veterano consumado fichado por los Dodgers, que cuentan con muchos recursos y tendrán siete de los 29 contratos más grandes de las mayores por valor anual promedio en 2026.

El gran movimiento anterior de Los Ángeles en la temporada baja fue firmar al ex cerrador de los Mets, Edwin Díaz, ampliamente considerado como el mejor relevista en el mercado de agentes libres, para reforzar su bullpen de baja calidad.

Los Dodgers acogerán con agrado el excepcional bateo de Tucker como el centro de su alineación, pero también corrige una de las pocas deficiencias de su roster como jardinero titular de esquina, después de que Michael Conforto y varios otros tuvieran dificultades la temporada pasada en el jardín izquierdo.

Es probable que Tucker juegue en el jardín derecho para Los Ángeles, lo que permitirá al club mover a Teoscar Hernández de vuelta al izquierdo.

Cuando está sano, Tucker es uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas. Sin embargo, solo jugó 214 partidos de temporada regular en los últimos dos años.

Bateó .266 con 22 jonrones y 73 carreras impulsadas con los Cubs de Chicago la temporada pasada. Fue adquirido en un intercambio con Houston en diciembre de 2024 que llevó al prospecto toletero Cam Smith a los Astros.

Tucker se vio afectado por un par de lesiones en su única temporada con los Cubs. Sufrió una pequeña fractura en la mano derecha en una barrida incómoda contra Cincinnati el 1 de junio. También sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda contra Atlanta el 2 de septiembre.

Tras un comienzo espectacular con su nuevo equipo, Tucker bateó apenas .231 con cinco jonrones en 41 juegos tras el receso del Juego de las Estrellas. Fue el bateador designado de Chicago en los playoffs, cuando los Cubs eliminaron a San Diego en la primera ronda antes de perder contra Milwaukee en una Serie Divisional de la Liga Nacional de cinco juegos.

Tucker, quien cumplirá 29 años el sábado, rechazó una oferta calificada de $22,025,000 en noviembre, por lo que su nuevo acuerdo significa que los Cubs obtendrán una selección compensatoria del draft, probablemente en el rango del puesto 77 al 80.

Tucker fue seleccionado por Houston con la quinta selección del draft amateur de 2015. Jugó en tres Series Mundiales con los Astros y ganó un anillo en 2022.

Conectó al menos 29 jonrones e impulsó al menos 92 carreras durante tres temporadas consecutivas, de 2021 a 2023. Ganó un Guante de Oro en 2022 y lideró la Liga Americana con 112 carreras impulsadas en 2023.

Estuvo limitado a 78 juegos en su última temporada con Houston debido a una fractura en la espinilla derecha, pero bateó .289 con 23 jonrones y 49 carreras impulsadas.

El nativo de Tampa, Florida, batea para .273 con 147 jonrones, 490 carreras impulsadas y un OPS de .865 en 769 juegos de su carrera. También tiene 119 robos en 135 intentos.