Tony Ruiz se encontraba impartiendo una práctica de baloncesto al equipo senior de la Academia Interamericana de Arecibo (AIA) la tarde del miércoles, cuando recibió la desgarradora noticia de que uno de los integrantes del equipo de fútbol colapsó mientras entrenaba en la Pista y Polideportivo de Hatillo con sus compañeros.

15 minutos después, una maestra informó al veterano dirigente que el joven de 16 años, cuyo nombre no ha sido difundido a los medios, había fallecido en el lugar, antes de que personal de emergencias médicas pudiera estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Pavía de Arecibo tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al momento, no hay un reporte sobre qué pudo haberle causado la muerte, pero Carlos Vélez Hernández, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, dijo a El Nuevo Día que el estudiante aparentemente padecía de una afección cardíaca.

“(El joven) estudiaba con mi hija Victoria Antone. Estaba en grado 11. Era de la clase graduanda 2027. Ayer, él tuvo práctica de soccer y lamentablemente se desplomó en la práctica. 15 minutos después falleció y ha sido un proceso demasiado triste e incómodo… Era un nene bien chulo, jovial, alegre y sumamente inteligente”, relató Ruiz a Primera Hora .

El director del programa de baloncesto de la AIA contó a este medio que el joven estaba feliz el miércoles porque había obtenido 100% en la feria científica. Tenía interés en estudiar ingeniería, pero también le apasionaban la fotografía y los deportes. De hecho, el día de su muerte compartió con el quinteto senior que dirige Ruiz.

“Su proyección era estudiar ingeniería. Había estado con el grupo de senior durante el día porque era bien apasionado con la fotografía y nosotros habíamos hecho un banner para el torneo de baloncesto y un jugador había faltado el día de las fotos. Él le tomó mil fotos para poderlo agregar en el banner, lo acomodó y quedó espectacular el trabajo”, recordó el entrenador.

Tras confirmarse el fallecimiento del estudiante, Ruiz canceló la práctica del equipo senior de baloncesto y se dirigió de inmediato a su casa, donde estaba su hija, quien era amiga del joven. Lo que ocurrió después fue uno de los momentos más difíciles que el experimentado dirigente ha vivido junto a su familia.

“Yo le tuve que dar la noticia a mi hija… Cuando salí de la práctica, llamé a mi hijo menor y le pregunté por Victoria. Me dijo que estaba durmiendo y salí corriendo para la casa. Cuando llegué, me tocó darle la noticia y créeme, fue una de las experiencias más difíciles que hemos vivido”, compartió Ruiz.

“Nosotros hemos pasado por procesos difíciles. Su mamá murió de cáncer. Mis hijos y yo hemos pasado por procesos delicados, pero ayer fue difícil porque era un allegado de su mundo, el cual uno le tiene aprecio y cariño. Era un amiguito de ella que estuvo toda la semana con ella y, cuando le di la noticia, se me desmoronó”, abundó.

Según el exestratega del Baloncesto Superior Nacional, el sorpresivo fallecimiento del estudiante afectó a toda la comunidad escolar y se percibía este jueves en cada pasillo del plantel. Los alumnos no tenían ánimos ni deseos de estudiar y recibieron asistencia de psicólogos.

“Les dieron charlas a los estudiantes de tercer año y al equipo de soccer. Estuvieron dos horas con los profesionales. Mano, el dolor tú no lo vas a borrar nunca, pero lo vas a aliviar y creo que hicieron un excelente trabajo. Luego, algunos se fueron a comer juntos. Ellos están viviendo unos días sumamente delicados, así que hay que estar bien cerca de esos nenes porque el momento por el que están pasando es bien frágil”, concluyó.