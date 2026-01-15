El alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, reaccionó al fallecimiento de un estudiante de 16 años de la Academia Interamericana de Hatillo, ocurrido en la tarde del miércoles tras sufrir un percance de salud mientras practicaba fútbol.

“Expresamos la solidaridad por parte del equipo de trabajo de la administración municipal con los familiares, amigos y la comunidad escolar. En este momento de dolor elevamos una oración para que reciban la fortaleza y el consuelo que necesitan en medio de esta difícil situación”, manifestó Román Román en declaraciones escritas.

El funcionario informó que, tras el incidente, la administración municipal activó los protocolos, coordinando esfuerzos con profesionales de la salud del Municipio de Hatillo y otros recursos provistos mediante alianzas con entidades del tercer sector, privadas y gubernamentales.

PUBLICIDAD

Relacionadas Fallece joven mientras practicaba deporte en pista de Hatillo

“Acompañamos a la familia en su duelo y reafirmamos nuestra disposición de proveer las ayudas necesarias que contribuyan al fortalecimiento de la salud emocional de nuestros niños y jóvenes, una prioridad de la administración municipal”, sostuvo.

Según informó la Policía de Puerto Rico, agentes fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un joven que sufrió un percance de salud mientras se encontraba en la pista atlética del polideportivo de Hatillo, donde practicaba fútbol.

El menor fue atendido y estabilizado por paramédicos en el lugar y luego transportado al Hospital Pavía de Arecibo, donde se informó su fallecimiento a eso de las 5:27 p.m.

La investigación quedó a cargo del agente Alexis Camacho Soto, de la División de Homicidios del Cuero de Investigaciones Criminales de Arecibo, en unión a la fiscal Loures López Lugo.