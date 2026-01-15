Un joven de 16 años falleció la tarde de hoy tras sufrir un percance de salud mientras practicaba deporte en la pista del Polideportivo de Hatillo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente ocurrido en el mencionado lugar. El menor, que no ha sido identificado, se encontraba practicando fútbol (soccer) cuando sufrió el percance de salud.

Paramédicos acudieron a la escena, donde atendieron y estabilizaron al joven, quien fue transportado al Hospital Pavía de Arecibo. Posteriormente, se informó su fallecimiento.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo se hicieron cargo de la investigación.