La cuarta edición de la Copa Buzzer Beater de fútbol se celebrará en su totalidad en las facilidades del Bayamón Soccer Complex, informó este jueves el fundador de la plataforma escolar, Bryan Eloy García.

El torneo empezará el 22 de abril y se extenderá hasta el 5 de mayo. Las rondas preliminares se disputarán en el Bayamón Soccer Complex 1, que cuenta con tres canchas, y a partir de la fase Elite Eight la competencia se trasladará al Bayamón Soccer Complex 2, donde se han escenificado las finales en los últimos dos años.

Buzzer Beater utilizó el parque de fútbol del Albergue Olímpico de Salinas como sede de los primeros cruces en las dos ediciones anteriores.

“Desde hace tiempo queríamos que Bayamón se convirtiera en la casa del fútbol escolar y, gracias a Dios, esta semana pudimos confirmar que el torneo se celebrará en su totalidad en Bayamón”, expresó García a Primera Hora .

“Es bien importante agradecer al director del Departamento de Recreación y Deportes de Bayamón, Henry Sevilla, que hizo todo lo posible para albergar el torneo nacional, al igual que Alberto Santiago, presidente de Bayamón FC, que también colaboró”, continuó.

La cancha de Bayamón Soccer Complex 2. ( Suministrada )

El presidente de Buzzer Beater también compartió que espera contar este año con la participación de 76 a 80 equipos en la categoría senior masculino y 36 en senior femenino.

En la pasada edición, Saint John’s School derrotó al Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Cedin) con un gol olímpico de Juan Rivera para proclamarse campeón en la rama masculina. Por otro lado, el Colegio Notre Dame superó a la Academia María Reina tras una dramática tanda de penales después de empatar en el tiempo reglamentario.

“Pienso que el fútbol ha tenido un gran crecimiento. El año pasado tuvimos 78 escuelas en senior masculino y 35 en senior femenino, la mayor cantidad registrada en las tres ediciones. Se ha vuelto una tradición en el deporte escolar: las escuelas ya se están preparando y han surgido múltiples acercamientos de programas nuevos que quieren participar”, indicó García.

Tanto Saint John’s como Cedin tuvieron múltiples bajas este año, por lo que no figuran entre los favoritos a ganar la Copa en la categoría masculina. En su lugar, los equipos a vencer en esta edición son el Colegio Marista de Guaynabo, el Colegio San Ignacio de Loyola y el Colegio San José.

Sin embargo, Notre Dame repetirá el núcleo con el que se coronó en la edición anterior de la rama femenina, por lo que se perfila como un serio contendiente a revalidar el título. El Colegio Puertorriqueño de Niñas es otra institución con la que habrá que contar en senior femenino.