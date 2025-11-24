Gurabo. El Colegio Católico Notre Dame completó el domingo una dramática remontada al vencer al Colegio Adianez en tres sets para capturar su primera Copa Buzzer Beater en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Los parciales del triunfo de la institución cagüeña en el campeonato nacional senior femenino de voleibol escolar fueron 17-25, 28-26 y 15-10.

Con este resultado, Notre Dame acabó con el reinado de Adianez, que venía de ganar las pasadas dos ediciones del torneo bajo la dirección de Luis “Feñito” Rodríguez y Marcos “Chamo” Liendo.

Daiangelie González lideró la ofensiva de Notre Dame con 15 puntos, todos en ataques, y fue nombrada la Jugadora Más Valiosa de la final. Joaneliz Maisonet fue la mejor de la “Tropa Naranja” con 14 unidades, 12 en remates y dos en saques.

Jugadoras del Colegio Notre Dame se lanzan al tabloncillo del Coliseo Fernando "Rube" Hernández después de ganar la Copa Buzzer Beater. ( Buzzer Beater / José Santana )

Adianez tomó una temprana ventaja de 3-0 con Airellis Valle en el servicio, pero Notre Dame respondió y empató el partido poco después. A pesar de que el encuentro se mantuvo bastante cerrado, la “Tropa Naranja” se dirigió al primer tiempo técnico arriba en el marcador por 8-7.

El sexteto cagüeño fue el primero en anotar cuando volvieron al tabloncillo. Sin embargo, la institución guayabeña procedió a irse en una corrida de nueve puntos de la cual Notre Dame no se pudo recuperar. Abajo en la pizarra por 17-8, González frenó el avance de las campeonas defensoras con un poderoso remate.

La escuadra cagüeña no se quitó y, con ataques de González e Isabella Ortiz, lograron reducir el déficit a cinco unidades (20-15). No obstante, Adianez aguantó el empuje de Notre Dame y cerró con un ‘rally’ de tres puntos para llevarse el primer set.

Al igual que en el primero, la “Tropa Naranja” tuvo un buen arranque en el segundo parcial y tomó rápidamente el comando por 4-0. Adianez llegó a alejarse por cinco unidades (10-5), pero Notre Dame comenzó a cerrar la brecha hasta que igualó el set, 12-12, tras un error en ataque de las campeonas defensoras.

Acto seguido, ambos sextetos intercambiaron la ventaja en múltiples ocasiones, pero la institución guaynabeña logró irse al segundo tiempo técnico al frente en el marcador (16-13) luego de un saque directo de Airellis Valle.

Pero la realidad es que el segundo parcial fue uno reñido hasta el último punto. Adianez se despegó por cuatro unidades (21-19) después de una corrida con Joaneliz Maisonet en el servicio. La seguidilla acabó con un error en ataque de la “Tropa Naranja”. Más tarde, la escuadra dirigida por “Feñito” Rodríguez se colocó a un punto del campeonato (24-21) tras un bloqueo de Alanis Vázquez.

Notre Dame, en cambio, respondió e impidió que Adianez levantara su tercera Copa Buzzer Beater al ganar el segundo parcial, 28-26, con un saque directo de María Santiago que levantó de sus asientos a todas las personas que llegaron al “Rube” Hernández para apoyar al colegio cagüeño. Tanto así que “Feñito” Rodríguez se vio obligado a pedir tiempo después de otro error, esta vez, de Mariana Cabrera.

Notre Dame picó al frente primero en el tercer set, pero la “Tropa Naranja” no tardó en recuperar la delantera. Adianez llegó a estar arriba por 5-3 tras dos remates de Maisonet. No obstante, esa fue la única ventaja que tuvieron las campeonas defensoras por el resto del parcial.

Y es que el conjunto cagüeño retomó el comando rápidamente con un ataque de Shamely González. Adianez, por su parte, no lograba caer en ritmo y constantes errores ofensivos evitaban que disminuyera la brecha.

La “Tropa Naranja” anotó de inmediato cuando volvió al tabloncillo y González cayó lastimada. Pero, pese a que tenía dolencias en el codo, la estrella de Notre Dame se mantuvo en el partido y marcó los dos puntos que le dieron al sexteto cagüeño su primera Copa Buzzer Beater.