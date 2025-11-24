Gurabo. Spiros Torres repartió 16 asistencias y Saint John’s School derrotó el domingo en el mínimo de dos sets a Caribbean School para ganar la final senior masculina de la Copa Buzzer Beater en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Saint John’s School capturó el campeonato nacional de voleibol escolar con parciales de 25-22 y 25-21. Este marcó el primer título de la institución sanjuanera en esta categoría. Más temprano, había levantado el trofeo de la rama junior masculina.

“Esto es un sueño… De verdad que Papá Dios es grande. Se presenta de una forma bien misteriosa y nunca debemos dudar de él. En agosto, yo no sabía si iba a estar en Saint John’s y él me dijo que aquí era donde pertenecía. Solo le pedí estar en una final, no ganar, y terminamos llevándonos dos campeonatos”, compartió con Primera Hora Julio Ruvira, quien dirigió a los sextetos senior y junior masculino de Saint John’s en la Copa Buzzer Beater.

Los jugadores de Saint John's School levantan la Copa Buzzer Beater. ( Buzzer Beater / José Santana )

Torres, por su parte, ha estudiado en Saint John’s School desde noveno grado y nunca había avanzado al “Final Four”. Ahora, como estudiante de cuarto año, se llevó a casa no solo el campeonato nacional, sino también el premio de Jugador Más Valioso de la final.

“Desde noveno que entré a la escuela, nunca pudimos estar ni en los mejores ocho. Por eso, esto fue un sentimiento bien brutal. Este premio significa mucho para mí, pero esto es un deporte colectivo. Todo el mundo es el MVP, no soy solo yo. Todo esto fue gracias a todo el mundo”, expresó el colocador a este medio.

Además de Torres, Arnaldo Muñiz tuvo una brillante actuación con 12 puntos, 11 en ataques y uno en bloqueo. Gustavo Álvarez, considerado el mejor prospecto de la clase 2026, fue el mejor de Caribbean con 13 unidades, 12 en remates y una en servicio.

Arnaldo Muñiz, de Saint John's School. ( Buzzer Beater / José Santana )

El sexteto ponceño, dirigido por Harry González Castro, abrió el marcador, pero los sanjuaneros tomaron la ventaja de inmediato y nunca la soltaron.

Apoyados por el poder ofensivo de Álvarez, Caribbean empató el partido, 20-20. En ese momento, la fanaticada ponceña comenzó a apoderarse del “Rube” Hernández, pero Saint John’s la silenció al recuperar la delantera rápidamente.

El conjunto de la “Perla del Sur” tuvo la oportunidad de volver a igualar el encuentro en el cierre del primer parcial, pero Martín Bermúdez se quedó en la malla y colocó la pizarra, 24-22, a favor de Saint John’s. El colegio de la capital ganó el set con un bloqueo de Didier Cherubin.

El segundo set fue uno más cerrado y Caribbean se llevó el primer tiempo técnico con un remate de Álvarez. Poco después, Aníbal Rodríguez aumentó el liderato de los ponceños por dos puntos (9-7) con un saque directo.

Sin embargo, Saint John’s se fue en una corrida de tres unidades para darle vuelta al marcador por 10-9 tras un ataque de Muñiz. Acto seguido, los ponceños igualaron por última vez el desafío, ya que los dirigidos por Ruvira retomaron el comando y no miraron hacia atrás.

Saint John’s se colocó a las puertas del campeonato (24-19) con un remate de Muñiz. Caribbean trató de remontar, pero Ignacio Hilera se quedó en la malla en un servicio y perdieron la Copa.