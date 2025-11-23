Buzzer Beater: Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz gana la final femenina de “La Pública”
La Escuela Superior Luis Muñoz Marín salió victoriosa en el partido de campeonato de la rama masculina.
La Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Cayey destronó este sábado en dos sets a la Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas para coronarse campeona femenina de “La Pública” en la Copa Buzzer Beater, celebrada en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.
Los parciales a favor de la institución cayeyana fueron 25-20 y 25-18. La mejor anotadora fue Viviana Torres con nueve puntos, siete en ataques, uno en servicio y otro en bloqueo.
Sin embargo, la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz no corrió con la misma suerte en la rama masculina de “La Pública”, en la que también se midió a la Escuela Superior Luis Muñoz Marín.
En esta categoría, el sexteto barranquiteño salió victorioso en dos sets (25-19, 25-19) para llevarse el título del torneo organizado en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que contó con la participación de 20 escuelas por rama.
Alejandro Zayas condujo a la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz al triunfo con 17 asistencias y cinco unidades, tres en saques y dos en remates.