Gustavo Álvarez anotó 19 puntos, incluidos 17 en ataques, y lideró este sábado a los Panthers de Caribbean School a un sorpresivo triunfo en dos sets sobre los Leones del Colegio San Ignacio de Loyola para avanzar a la final senior masculino de la Copa Buzzer Beater en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Los parciales de la victoria del equipo ponceño en el “Final Four” fueron 25-20 y 25-18. Pese al talento del sexteto de la “Perla del Sur”, el resultado fue uno inesperado, ya que San Ignacio había ocupado la primera posición del Power Ranking de Buzzer Beater desde el inicio de la temporada y era el favorito para ganarlo todo.

Sin embargo, una brillante actuación del mejor prospecto de la clase 2026 sacó del camino a los cuatro veces campeones del torneo nacional de voleibol escolar.

Caribbean School (5) enfrentará en la final a Saint John’s School de San Juan (3), que viene de tumbar al campeón en el “Final Four”. Y es que, durante la jornada del sábado, Saint John’s eliminó al Colegio San José de Río Piedras (2) en un reñido encuentro que se definió en dos sets (25-21, 26-24). El líder ofensivo de Saint John’s fue Arnaldo Muñiz con 13 unidades, 12 en remates y una en servicio.

Saint John’s School festeja tras clasificar a la final masculina de la Copa Buzzer Beater. ( Buzzer Beater / José Santana )

Adianez está a ley de uno de repetir

En el “Final Four” de la rama femenina, la “Tropa Naranja” del Colegio Adianez (1) se colocó a una victoria de ganar su tercera Copa Buzzer Beater consecutiva tras vencer en tres parciales (25-21, 18-25, 15-9) a Jireh Kingdom Christian Academy (4). Andrea Díaz fue la más destacada de la “Tropa Naranja” con 11 tantos, todos en ataques.

Adianez se medirá en la final femenina del torneo nacional al Colegio Católico Notre Dame (3). Esto luego de que la institución ponceña sacara del camino a Guamaní Private School (7) en dos sets (26-24, 25-14). Isabella Ortiz brilló con 15 puntos, todos en remates.

Jugadoras del Colegio Adianez durante el "Final Four" de la Copa Buzzer Beater. ( Buzzer Beater / José Santana )

La final femenina de la Copa Buzzer Beater se llevará a cabo este domingo a las 7:00 p.m., mientras que la masculina subirá a escena a las 8:30 p.m. Ambos juegos serán transmitidos por Wapa Deportes.