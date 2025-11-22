Jalen Penrose anotó 39 puntos, incluyendo 34 en ataques, y los Plataneros de Corozal vinieron de atrás para derrotar el viernes en el máximo de cinco sets a los Changos de Naranjito en la cancha Gelito Ortega en la continuación de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los marcadores del encuentro fueron 25-19, 25-27, 21-25, 27-25 y 21-19.

Con este resultado, Corozal sumó dos puntos y se mantuvo en el segundo puesto de la tabla de posiciones con marca de 8-3 y 23 unidades. Naranjito, por su parte, obtuvo un punto y cayó a la séptima posición con récord de 2-9 y nueve puntos.

Penrose lideró la ofensiva de los Plataneros, pero Spencer Oliver contribuyó en grande con 28 tantos. En causa perdida, Clarke Godbold aportó 31 puntos, seguido de Jackson Rivera con 12 y Cole Gillis con 11.

Los Changos tenían ventaja de 2-1 en parciales y dominaban 22-20 en el cuarto set, pero no lograron cerrar el episodio tras un error de saque de Luzgardo Liciaga. Corozal respondió con un servicio directo de Penrose y un bloqueo de Guillermo Moya para quedarse con el parcial 27-25 y forzar el quinto set.

La manga decisiva también fue de infarto. Naranjito tomó control 8-3 y luego 9-8 con errores ofensivos de Penrose y Olivier, pero el marcador se mantuvo empatado del 9 al 19. Corozal finalmente aseguró la victoria con un ataque de Penrose por la zona dos y un bloqueo de Olivier para sellar el 21-19.

San Sebastián llega a las 10 victorias

Mientras tanto, los Caribes de San Sebastián consiguieron su décima victoria de la temporada al derrotar en cuatro parciales a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo. San Sebastián se llevó el triunfo con sets de 25-21, 28-26, 22-25 y 25-22.

De esta manera, Carolina ocupa la quinta posición tras empeorar su récord a 4-7 y 13 puntos. Los Caribes, en cambio, continúan al frente del escalafón liguero con balance de 10-1 y 27 unidades.

Pelegrín Vargas lideró la ofensiva de los campeones defensores con 16 tantos. Le siguieron Corey Chavers y Mark Frazier, quienes se sumaron para 24 tantos. Por los Gigantes, que no sumó puntos en el encuentro, se destacaron Geraldo Rivera con 14 puntos, Abraham Tamayo con 11 y Gabriel Rosado con 10.

Este domingo, Naranjito visita a San Sebastián a las 5:00 p.m., Yauco se traslada a Carolina a las 6:00 p.m. y Adjuntas viaja a Corozal a las 7:00 p.m.