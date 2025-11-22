Gurabo. La Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas y la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Cayey se enfrentarán este sábado en las finales femenina y masculina del torneo “La Pública” de la Copa Buzzer Beater en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

En la rama femenina, la Escuela Superior Luis Muñoz Marín buscará repetir el campeonato nacional, organizado en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), tras doblegar en dos sets (25-15, 25-10) a la Escuela del Deporte de San Juan.

Junelys Martínez fue la mejor con 17 asistencias y cuatro puntos, dos en ataques y dos en servicios.

En la otra llave, la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz hizo lo propio al derrotar en dos parciales (25-14, 25-12) a la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco.

Camila Alvarado se destacó con 13 unidades, nueve en remates, dos en bloqueos y dos en saques.

En el torneo masculino, la Escuela Superior Luis Muñoz Marín superó en dos sets (26-24, 25-15) a la Escuela Superior Rubén Rodríguez de Naranjito.

Luis Alicea tuvo una brillante actuación con 13 tantos, 11 en ataques, uno en servicio y otro en bloqueo.

La Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz, en cambio, sobrevivió un dramático partido contra la Escuela Superior Natividad Rodríguez González, también conocida como Arroyo High, en tres parciales (25-22, 19-25, 15-13).

Osvaldo Santiago fue el líder ofensivo con 22 puntos, 21 en remates y uno en bloqueo.

La final femenina del torneo “La Pública” se llevará a cabo este sábado a las 6:45 p.m., mientras que la masculina se celebrará a las 8:00 p.m.