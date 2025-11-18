La séptima edición de la Copa Buzzer Beater entrará esta semana en su etapa culminante con el inicio del “Sweet 16” del campeonato nacional en las categorías senior masculino y femenino este miércoles en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Los Conquistadores del Colegio San José de Río Piedras y la “Tropa Naranja” del Colegio Adianez de Guaynabo, vigentes campeones en sus respectivas ramas, siguen con opciones de revalidar luego de sacar del camino al Colegio San Antonio Abad de Humacao y a la Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas.

San José entró al certamen masculino como el segundo clasificado, sólo superado por el Colegio San Ignacio de Loyola, cuatro veces monarca del Buzzer Beater. Adianez, por su parte, ha ocupado la primera posición del femenino durante toda la temporada.

“Creo que ambos equipos (San José y Adianez) se vieron dominantes en sus primeros encuentros de la Copa. Son equipos que la mayoría de sus jugadores ya han pasado por la experiencia de estar en este escenario, lo cual es una ventaja sobre las demás escuadras”, dijo Bryan Eloy García, presidente de Buzzer Beater, a Primera Hora .

Pese a la experiencia que ambos sextetos poseen en el campeonato nacional, García entiende que tanto San José como Adianez tendrán un camino complicado hacia la final.

En el caso de los Conquistadores, no pudieron tomar el puntero del Power Ranking de Buzzer Beater este año, pero el fundador de la plataforma escolar considera que una victoria sobre San Ignacio en el tramo final de la campaña les dio la confianza que necesitaban para un posible choque con los Leones en la Copa.

“San José demostró al final de la temporada en el torneo de la Academia del Perpetuo Socorro que puede competir a ese nivel cuando le ganó. Esa victoria le da a San José esa esperanza de que, si se encuentra a San Ignacio en una final, podrá derrotarlo de nuevo, pero tengo que decir que San José no tiene un camino fácil para poder revalidar”, explicó García.

“El equipo de St. John’s School luce como un equipo bien acoplado con opciones a ganar el campeonato. Además, San José pudiera encontrarse en el camino al Colegio Notre Dame de Caguas o a la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón, que no son fáciles tampoco. Estos son equipos sumamente complicados, que demostraron a lo largo de la temporada que pueden ganar el campeonato”, continuó.

Didier Cherubin, St. John's School. ( Buzzer Beater / José Raúl Santana )

San José enfrentará a las 7:00 p.m. a St. Mary’s School de San Juan. De salir victorioso, se medirá al ganador del partido entre Notre Dame (7) y Discípulos de Cristo (10), programado para las 8:10 p.m. Mientras, St. John’s School de San Juan (3) jugará a las 5:50 p.m. contra la Puerto Rico Bilingual Basketball Academy (PRBBA) de Morovis. A su vez, San Ignacio se medirá a las 4:40 p.m. a Froebel Bilingual School de Aguadilla (17).

La “Tropa Naranja” tendrá una ruta difícil

En cuanto a la “Tropa Naranja”, tampoco es una línea que repita este año como campeón de la Copa Buzzer Beater en la categoría senior femenino, a pesar de haber conquistado el año pasado su segundo título corrido de la mano del dirigente Luis “Feñito” Rodríguez. Según García, cualquiera de los colegios en las primeras cinco posiciones del Power Ranking femenino tiene posibilidades de llevarse el cetro.

“Entiendo que el equipo de Notre Dame lució dominante en sus dos encuentros. St. Francis School lució también muy bien, aunque sus partidos fueron más reñidos que los de Notre Dame. Jireh tuvo sus altas y bajas, pero salió a flote en sus primeros dos encuentros al lograr ganar ambos en dos sets. El Colegio Capitán Correa ha dominado sin ningún tipo de problemas, así que esos equipos lucen como los favoritos a ganar el campeonato este domingo”, analizó el presidente de Buzzer Beater.

Joaneliz Maysonet, del Colegio Adianez. ( Buzzer Beater / José Raúl Santana )

Los primeros cinco clasificados del Power Ranking de Buzzer Beater senior femenino son Adianez (1), St. Francis School de Carolina (2), Notre Dame (3), Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande (4) y Colegio Capitán Correa de Hatillo (5).

Adianez enfrentará a las 11:50 a.m. al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de San Juan (16). St. Francis se medirá a las 10:40 a.m. al Colegio Marista de Manatí (15), mientras que Notre Dame se verá las caras con Cupeyville School (14) a las 4:40 p.m. Jireh chocará a las 9:30 a.m. con el Instituto del Desarrollo del Niño de San Juan (13), y Capitán Correa jugará contra el Colegio Puertorriqueño de Niñas (12) a las 2:10 p.m.

Las finales de las ramas senior masculino y femenino se llevarán a cabo el próximo domingo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández a partir de las 7:00 p.m. y serán transmitidas por Wapa Deportes.