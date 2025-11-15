Los Santeros de Aguada confirmaron el sábado la contratación de Rafael “Pachy” Cruz como su nuevo dirigente para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en sustitución de Erick Rodríguez, como había adelantado hace unos días Primera Hora .

Rodríguez asumió la dirección de los Santeros tras el sorpresivo despido de Omar González, luego de que el equipo perdiera los primeros cuatro partidos de la campaña anterior.

Sin embargo, el técnico de 46 años tampoco fue exitoso en Aguada. El quinteto terminó en la sexta y última posición de la Conferencia B, y no clasificó a la postemporada del BSN. Rodríguez había firmado un contrato de un año, con opción a un segundo si lograba llevar al equipo a los playoffs, pero se convirtió en agente libre cuando quedaron fuera.

PUBLICIDAD

Cruz, por su parte, tampoco viene de una buena temporada. Firmó en la temporada pasada con los Osos de Manatí después de la destitución de Iván Ríos con marca de 3-9.

El otrora canastero solo pudo conseguir cinco victorias más como técnico de Manatí en lo que restó del torneo y los Osos concluyeron la campaña en el sexto lugar de la Conferencia A con balance de 8-26. Al igual que los Santeros, no aseguraron su espacio en los playoffs.

Al finalizar el torneo anterior, el mentor arecibeño no recibió una extensión de contrato por parte de los Osos, quienes decidieron volver a contratar a Ríos, según fuentes de Primera Hora . Manatí todavía no ha hecho el anuncio oficial.

Pese a esto, Cruz es considerado uno de los mejores estrategas en la isla por su larga trayectoria en el BSN, que incluye tres campeonatos como dirigente y cuatro como jugador.

La temporada regular 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs arrancarán en la segunda semana de julio.