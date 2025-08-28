Iván Ríos regresará la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como dirigente de los Osos de Manatí, según fuentes de Primera Hora .

El técnico fue despedido a finales de abril como entrenador de los Osos después de comenzar el torneo con una marca de 3-9.

Este récord colocaba a Manatí en la sexta y última posición de la Conferencia A del BSN a un año de llevar el equipo a la serie final ante los Criollos de Caguas.

Ríos fue reemplazado por Rafael “Pachy” Cruz, pero el equipo no mejoró. La franquicia del cantante de música urbana Ozuna permaneció en el sótano y apenas ganó cinco juegos en lo que restó de la campaña.

PUBLICIDAD

Rafael "Pachy" Cruz como dirigente de los Osos de Manatí. ( Roberto Manzano / @Manfel )

Como consecuencia, los Osos terminaron el torneo con récord de 8-26 y fueron el primer equipo en quedarse fuera de la postemporada.

“Pachy” Cruz había llegado a un acuerdo verbal con Ozuna para permanecer en la organización por dos años más, pero la gerencia optó por contratar nuevamente a Ríos.

El técnico confirmó este miércoles a Primera Hora que el propio Ozuna le notificó la semana pasada su salida de la franquicia mediante una llamada telefónica. Sin embargo, lo reveló primero en una entrevista con Rafy Cruz.

“Obviamente, uno está en la liga y uno siempre se entera de muchos rumores, pero hay veces que son solo eso. Yo solamente esperé la llamada y la semana pasada me llamaron para decirme que no íbamos a continuar con el acuerdo que habíamos llegado”, dijo “Pachy” Cruz.

Los Osos son la primera franquicia que cambia de dirigente en la temporada muerta del BSN. Los Mets de Guaynabo son otra organización que está en busca de un nuevo entrando tras también no lograr clasificar a los playoffs bajo la dirección del estadounidense Josh King.